El true crime està de moda. No només van a l’alça, arrossegant milers d’oients, els podcasts radiofònics que reviuen casos criminals amb pèls i senyals, sinó que aquest subgènere ha fet el salt a l’audiovisual. De tot això beurà el Ceba Negra, el primer Festival de crònica negra de Figueres que es fa del 3 al 6 de març a diferents espais de la ciutat i que inclou projeccions, xerrades i, fins i tot, la gravació en directe del podcast La nit més fosca. De tots els actes destaca l’homenatge «necessari» a l’escriptor figuerenc Agustí Vehí, autor de la gran novel·la Abans del silenci, i l’entrega de la Fulla Negra al forense Narcís Bardalet.

Organitzat per l’associació Acocollona’t i l’Ajuntament, aquest festival neix de la voluntat de trobar un cert punt de singularitat i, tal com explica Jacint Casademont, uns dels ideòlegs, la van trobar en aquest subgènere negre, el true crime, a mig camí entre el periodisme i la literatura. La programació, expliquen els organitzadors, «és molt completa» i, a banda dels actes oficials, el públic podrà escollir entre activitats paral·leles prèvies que escalfaran l’ambient com la projecció, el dia 2, del documental Tor, la muntanya maleïda, de Carles Porta, un treball que després va passar a tenir format podcast radiofònic i va ser l’inici de Crims a Catalunya Ràdio. Qui també participa en el festival és la periodista de Vilafant Anna Punsí, actualment dins la plantilla de Crims. Altres convidats en aquesta edició d’estrena són els escriptors Joan Manel Soldevilla i Jordi Casals, la periodista Tura Soler, l’escriptora i responsable del podcast Criminopatia, Clara Tiscar, i els periodistes Toni Muñoz i Mairena Rivas. No faltarà el pèrit forense Bruno Pérez, que conversarà amb Narcís Bardalet sobre com es duu a terme una investigació forense. El festival es completarà amb un concurs amb Comerç Figueres.