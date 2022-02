El festival Ceba Negra, organitzat per l'Associació Acocollona't i l'Ajuntament de Figueres, incorpora a un nou ponent: el periodista responsable del programa Crims de TV3 i Catalunya Ràdio Carles Porta.

El periodista obrirà la primera edició d'aquest festival figuerenc el 4 de març amb una conferència amb la també periodista Anna Punsí on parlaran sobre "El fenomen Crims". Serà a partir de les 20 h a l'auditori dels Caputxins. L'entrada a l'acte serà lliure i per estricte ordre d'arribada.

Porta va fer els primers passos al diari Segre per l'any 1990 entrar a TV3 on va treballar a la delegació de Lleida i després, als serveis informatius centrals i al 30 Minuts on va realitzar programa sobre els crims de Tor Tor la muntanya maleïda.

L'èxit actual del programa Crims, estrenat el 2019, amb quatre temporades a Catalunya Ràdio i tres a TV3, ha tornat a posar de manifest l'acceptació i l'entusiasme de l'audiència per la manera d'explicar històries de Carles Porta.