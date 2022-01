La Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola, l’entitat Oci Ficció i el programa de ràdio i podcast Ningú no és perfecte, organitzen la cinquena edició de les Jornades de ciència-ficció, fantasia i terror de Girona des d’aquest dimecres fins dissabte, a la Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola. Xerrades, activitats familiars, una exposició i projeccions donen vida a aquesta proposta amb marcat accent altempordanès, ja que un dels organitzadors, Sergi Toboso, d’Oci Ficció, és figuerenc.

Entre les activitats destaca la celebració dels vint anys de l’estrena d’El senyor dels anells, motiu pel qual s’ha convidat divendres a la dobladora Núria Mediavilla, que va posar veu a Galadriel, a participar en una xerrada. Mediavilla és coneguda també per doblar a actrius com Uma Thurman, Kate Winslet o Nicole Kidman. Un altre aniversari que es commemora, en aquest cas quaranta anys, és el d’ET, l’extraterrestre. Així, dissabte al matí se’n fa una projecció que se suma a la de Star Trek: Primer contacte, dimecres a la tarda. Altres propostes interessants són una observació astronòmica amb telescopis, divendres al vespre, i una exposició de les il·lustracions de Little Toons Star Wars de Dani Zarzuelo que s’exhibeix tota la setmana a la biblioteca. Tots els actes comencen a les 6 de la tarda, excepte l’observació, que es fa a les 8 del vespre. Cal inscriure’s per participar-hi.