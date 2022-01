Fortià és un dels pobles més matiners de la comarca a celebrar la festa major. Ho fa aquest dissabte i diumenge, tan bon punt despunta l’any nou, amb una programació molt enfocada a gaudir de l’aire lliure i de les propostes culturals. Després que l’any passat els veïns es quedessin sense festa major a causa de la pandèmia, enguany l’Ajuntament ha volgut tirar-la endavant amb totes les precaucions que es necessitin.

El regidor Pol Meseguer explica que el cartell no inclou cap novetat respecte d’edicions anteriors però que han volgut recuperar activitats per a la gent més gran, concretament el concert, amb ball inclòs, de diumenge a la tarda al Centre Agrícola i Social que va a càrrec de Millenium. Prèviament, al migdia es fa l’ofici solemne amb acompanyament de la cobla Vila de la Jonquera, formació que també té previst interpretar una sèrie de sardanes a la plaça Catalunya.

Un dels principals atractius de la festa és la visita guiada que es fa a l’església de Sant Julià i Santa Basilissa, els dos patrons del poble, dissabte a les 11 del matí. La condueix el mateix Meseguer, que és historiador. «Cada any proposem una visita diferent. Un any va ser a Sant Pere de Rodes, un altre als masos. Enguany parlem de l’església per posar en valor aquest patrimoni i tot el que conté», explica. La proposta sempre atrau força públic, no només local, sinó de pobles del voltant, que aprofiten la visita per, després, quedar-se a dinar en alguns dels restaurants.

Aquesta no és l’única visita guiada que inclou el programa. L’ornitòleg Joan Ventura, que també és regidor de l’Ajuntament, té previst conduir una sortida per conèixer els ocells comuns de Fortià. La ruta surt des de Pradells i es fa per l’entorn del poble, no gaire lluny. No és la primera vegada que es fa una proposta d’aquesta mena, ja que també hi ha la voluntat, des del consistori, de divulgar el patrimoni natural.

La festa de Sant Julià i Santa Basilissa inclou altres activitats. El dissabte, a partir de les 10 hores, se celebra el segon campionat d’escacs internacional de Fortià al Centre Agrícola i Social. «Ja ho vam fer per la festa d’estiu i va tenir molt bona acollida», comenta Meseguer. Aquesta proposta la impulsen l’AMPA de l’escola i el Club d’Escacs de l’Alt Empordà. A diferència de les visites guiades, cal inscriure-s’hi enviant un correu a rennealonso@yahoo.es. Per animar la mainada, també es fan tallers de manualitats, el dissabte a les 5 de la tarda. Els condueix la mateixa empresa que coordina l’Espai Jove.