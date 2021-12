Dins el cicle de concerts de La-sala.online, aquest dijous actua Laia Llach, sinònim de música delicada, sensible, intimista. Llach combina amb lletres pròpies, inspirades en la quotidianitat del seu món, un estil folk-pop català, que sovint reafirma versionant temes d’altres artistes del país. Laia Llach comparteix escenari amb el productor, músic i compositor Roigé que destaca pel seu gust eclèctic i una concepció intergeneracional de la música tocant per un públic infantil com adult. Aquest concert a Avinyonet, que comença a les 20.30 hores, es pot seguir pels canals habituals de streaming de La-sala.online: Twitch i YouTube.