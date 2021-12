Fa set anys, en el cor de l’espai d’arts escèniques Nau Oliva de Figueres va néixer un projecte que, edició rere edició, s’ha fet gran i s’ha consolidat plenament. Es tracta de les Microaccions per amor: quatre muntatges teatrals breus, de petit format, que es representen en quatre espais singulars de la ciutat, tres dels quals se sumen, per primer cop, al programa. La proposta es fa aquest dissabte, hi ha sis passis programats de cada obra, entre les 17 i les 20.20 hores, tots d’accés gratuït.

Rafa Úbeda, coordinador de la iniciativa juntament amb Sandra Pallissera, codirectora de la Nau Oliva, reafirma l’èxit i la gran acollida que ha tingut la proposta tots aquests anys. Tant que ja estudien, l’any vinent, fer una versió estival a l’aire lliure i omplir un buit en arts escèniques que pateix la ciutat els mesos de calor quan es desplega, sobretot, una programació més musical. La versió hivernal, però, arriba amb quatre obres de petit format, tant en català com en castellà, seleccionades, a partir d’una convocatòria, del centenar de propostes arribades d’arreu de l’Estat. A banda de tenir en compte la qualitat, Úbeda explica que tenen en compte «la dinàmica de públic que assisteix, que hi hagi varietat i que es puguin adaptar a l’espai». Croissant amb vichy és una comèdia dramàtica amb text i direcció de Gisela Arnao que es representa al bar de l’Erato. L’obra la interpreten dues actrius, M. Fernández i E. Sándell, que mostren «dues vides tenyides del gris de la ciutat». La següent obra és una altra comèdia dramàtica, La próxima estación que es fa en una de les aules del pis superior del Teatre El Jardí, un espai ideal ja que l’argument passa dins un vagó de tren on un retrobament obre la porta a un món desconegut. Amb text i direcció de Joaquín Daniel, la representen Diana de Guzmán i C. Conde. Les altres dues peces teatrals són L’habitació dels objectes perduts que pren vida al Cercle Sport Figuerenc i La nada, als baixos del Casino Menestral. La primera és una obra multidisciplinària i musical creada i interpretada per Neus Soler. Es tracta de contes cantants o cançons narrades on s’evoca la pèrdua d’un objecte, la llar o la memòria. La segona és una comèdia filosòfica sobre com la vida pot canviar en un instant. El text és de Gisela Arnao interpretada per M. Martuscelli i A. Requena. Un dels canvis enguany és que les entrades gratuïtes només es poden aconseguir en línia a través d’entradium.com, tot i que ja hi ha moltes sessions, a hores d’ara, amb les places exhaurides. «Des del moment que s’anuncia, volen ràpid», dona fe Úbeda. Cadascuna de les sessions té un aforament d’unes seixanta persones. Algunes escullen veure més d’una peça i es fan el propi recorregut. Els espectadors que validin els quatre muntatges entraran en el sorteig d’entrades dobles per la pròxima temporada de Figueres a Escena.