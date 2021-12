La Marató, el programa solidari de TV3 i Catalunya Ràdio, es fa el diumenge 19 de desembre i està dedicat a un grup de problemes de salut molt comuns que afecten una de cada quatre persones en algun moment de la vida, amb un elevat impacte social, sanitari i de la qualitat de vida de les persones afectades i del seu entorn.

Depressió, ansietat, trastorn bipolar, esquizofrènia i altres psicosis, trastorns obsessius compulsius, trastorns del neurodesenvolupament (com el TDAH, el trastorn de l’espectre autista o els de l’aprenentatge), trastorns de la personalitat, de la conducta alimentària o addiccions. Aquests són, només, alguns dels problemes de salut mental que centraran la 30a edició de La Marató.

Els experts assenyalen que hi ha una gran varietat de trastorns mentals i cadascun presenta manifestacions diferents. Afirmen que, en la majoria de casos, no estan completament aclarides les causes que influeixen en la seva aparició, evolució i pronòstic. Tanmateix, s’ha comprovat que hi ha implicats múltiples factors que poden interactuar amb un entorn desfavorable o estressant. Aquestes influències modifiquen els mecanismes cerebrals que regulen els processos psíquics que permeten fer una vida satisfactòria i autònoma. Per això, es treballa des d’una perspectiva integral i comunitària de la salut mental, en què els elements biopsicosocials són presents.

En funció de les dades d’incidència i de prevalença recents, els experts coincideixen a assenyalar que una de cada quatre persones adultes tindrà un problema de salut mental en algun moment de la vida. Es considera que el 50% d’aquests trastorns apareixen abans dels 18 anys, però sovint no es diagnostiquen fins anys després, en l’etapa adulta. Segons afirmen, no diagnosticar, en edat infantil, els problemes del neurodesenvolupament, que afecten entre el 20% i el 25% de la població, com ara el TDAH i altres problemes de salut mental, pot significar tenir problemes greus o molt greus al llarg de tota la vida. Entre els joves i adolescents, el suïcidi és una de les primeres causes de mort, la majoria de vegades, a conseqüència d’una depressió.

La recerca en l’àmbit de la salut mental que impulsaran els fons que es recaptin en La Marató 2021 estarà dirigida a la millora de la qualitat i de l’esperança de vida de les persones. Molts municipis s’estan mobilitzant per recaptar diners i destinar-los a aquesta causa.