L’Ajuntament de Figueres conjuntament amb el Consell de discapacitats de la ciutat ha organitzat diversos actes en el marc del 3 de desembre, Dia internacional de les persones amb discapacitat.

L'objectiu d'aquesta jornada és promoure els drets de les persones amb diversitat funcional en tots els àmbits de la societat i conscienciar a la població sobre la seva situació.

A les 10 hores es durà a terme una sessió informativa per a professionals de l'administració pública on es tractaran diversos temes relacionats amb la inclusió de les administracions cap a les persones amb discapacitat. La intenció d'aquesta conferència és poder treballar per a oferir el millor servei i tracte des de l'administració pública al col·lectiu de persones amb diversitat funcional.

A les 18 hores hi haurà diferents accions dinàmiques obertes a tothom organitzades per les entitats de la ciutat. En aquestes activitats, els participants podran posar-se a la pell de les persones amb discapacitat. Seguidament, hi haurà una taula rodona moderada per la periodista d'aquest Setmanari Mairena Rivas, on es debatrà sobre la importància de la inclusió de les persones amb discapacitat.

A més, s'han realitzat uns vídeos de sensibilització on es posa en valor el treball diari que desenvolupen entitats i institucions en suport de les persones amb discapacitat, així com el compromís per seguir avançant cap a una societat plenament inclusiva i accessible.