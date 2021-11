La historiadora Ariadna Morente ofereix una xerrada sobre la segona República a Roses aquest dimarts a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Roses. Aquesta xerrada, on també participa l’alcalde Joan Plana, és el primer tast d’un estudi sobre aquest període històric que s’ha de publicar aviat. De fet, el volum s’hauria d’haver presentat aquest dia, però, per problemes de producció, no és possible i es posposa.