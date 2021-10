Entre el proper 12 d’octubre i el 12 de desembre, l'Ajuntament de Roses programa una nova edició de les jornades de memòria històrica local Fem Memòria, dedicades en aquesta ocasió a la II República amb motiu del seu 90è aniversari. L’alcalde de Roses, Joan Plana, i el regidor de Cultura, Èric Ibáñez, han presentat la programació des del rentador municipal, obra de l’Ajuntament republicà del 1931-32.

Les jornades Fem Memòria van néixer l’any 2019, impulsades conjuntament per les àrees de Cultura i de Govern Obert del consistori rosinc. El cicle aprofundeix en cada edició en moments històrics recents i en la seva influència per a la configuració de la Roses actual. L’edició de 2019 coincidí amb el 40è aniversari dels ajuntaments democràtics i es va centrar en el pas de les institucions franquistes a les primeres eleccions democràtiques,mentre que l’edició 2020 repassà la història del cooperativisme rosinc.

Enguany, iniciarà el cicle la conferència de l’historiador Xavier Carmaniu, que girarà entorn a la figura de Carles Rahola. Periodista, historiador, activista cultural i considerat un dels intel·lectuals gironins de referència tant per la seva obra com per la seva vida, i assassinat pel règim franquista l’any 1939. Donant continuat a aquesta xerrada, a partir del proper 15 d’octubre i fins al 12 de desembre, la sala d’exposicions de la Ciutadella acollirà l’exposició Carles Rahola, una vida republicana, comissariada pel propi Carmaniu.

El 26 d’octubre, Joan B. Culla, historiador i professor d’història contemporània de la UAB, oferirà la conferència Una interpretació de la Segona República: expectatives, frustracions i catàstrofe, mentre que el 23 de novembre, la també historiadora Ariadna Morente, presentarà el llibre La Segona República a Roses.

El cicle inclou la proposta teatral Els darrers dies de la Catalunya republicana, una narració verídica dels dramàtics dies viscuts per l’escriptor, historiador i polític Antoni Rovira i Virgili, quan l’ofensiva de Franco contra Catalunya entrà en fase final. Les conferències i presentació del llibre tindran lloc al Teatre Municipal a les 19 hores, mentre que la representació teatral s’iniciarà a les 20 hores. Cal fer reserva a totes les activitats a través de la web de rosescultura.