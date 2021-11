Els veïns de Sant Climent Sescebes estan de festa major. L’espectacle teatral La Pluma Rose de la gàbia de les boges d’Alvin i René obre la celebració aquest divendres a les 10 del vespre, una festa que s’allarga fins diumenge, jornada en què la Principal de la Bisbal ofereix sardanes, concert i ball. Per assistir a aquests dos actes dins la sala s’exigeix als assistents dur mascareta, agafar una sola entrada per persona i ensenyar el passaport Covid o una PCR negativa o certificat de recuperació.

La festa inclou també altres propostes pensades per a públics d’altres edats. És el cas de l’espectacle infantil dels Atrapasomnis que es fa dissabte a les 12 del migdia o el torneig de futbet, que té lloc diumenge a les 16.30 hores a la pista de l’escola. Aquesta activitat és gratuïta però cal, per participar, inscriure’s prèviament a jovesscs@gmail.com. Per fer més dolça la vetllada s’ofereix xocolatada per a tots els participants.

D’altra banda, cal destacar que diumenge a la missa solemne en honor al patró, que es fa a les 12 del migdia a l’església, actua la coral de Sant Climent.