Fa pocs dies es va presentar públicament a Albons la Fundació Pujolboira, un ens que neix amb la voluntat de divulgar i promoure l’obra del creador que va morir el setembre del 2019. El vincle de Ramon Pujolboira amb l’Escala era molt estret i sempre el va mantenir. Només cal resseguir la seva producció per copsar-ho. És per això que l’Escala ha estat escollit com el primer espai on la Fundació oferirà la primera exposició del creador. La inauguració serà el dissabte 13 de novembre i es podrà veure fins al 30 de gener.

L’exposició la comissaria el galerista Jordi Roura, per encàrrec directe de la vídua de Pujolboira, Carme Jornet, i tal com havia desitjat el mateix pintor en vida. La mostra, que no té vocació antològica, tindrà dos escenaris: tota la planta baixa de l’Alfolí de la Sal i la biblioteca, ja que s’ha tingut en compte que Pujolboira havia col·laborat intensament il·lustrant llibres. A l’Alfolí de la Sal s’hi podran veure més acrílics, obres de paper, guaixos, gravats i es mostrarà algun projecte a mig acabar. L’exhibició de les peces s’acompanya també de l’edició d’un catàleg que ara s’està acabant de concretar.

Al cap de poc temps que el pintor moris, els responsables de Cultura de l’Escala ja es van interessar per tirar endavant aquesta exposició. Però aleshores es va precipitar tot i va arribar el confinament. El projecte, que té el suport absolut de la família, s’ha reprès ara i així l‘exposició es converteix en la primera després de la seva desaparició.