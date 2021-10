El grup de Teatre de Roses representa l’àcida comèdia Fuita, de Jordi Galceran, el dissabte 16 d’octubre, a dos quarts de nou del vespre, a la Sala Municipal de Castelló d’Empúries. La proposta escènica, dirigida per Jaume Sastre, forma part del programa del segon cicle de teatre Empori que està aconseguint una molt bona acollida entre el públic local i comarcal.

Malgrat ser un text del 1994, la vigència i connexió del públic amb Fuita ha fet que el grup de teatre rosinc s’interessés per dur a escena la seva pròpia versió. L’argument de l’obra és prou sucós: Isidre Galí, un alt càrrec del govern, dimiteix per un afer de corrupció. Desesperat, decideix posar fi a la seva vida, però abans truca a una prostituta per acomiadar-se bé. Prèvia la seva arribada, entra a escena una venedora d’estris de cuina que ho canviarà tot. Els cinc actors que donaran vida als personatges, escollits pel mateix director, són: Lluís Ribas, Sílvia Magester, Ivan Pararols, Ferran Mascaró i Laia Brenes. Completen l’elenc el director Jaume Sastre i l’ajudant de direcció, Glòria Roura.

El cicle Empori segueix el 20 de novembre amb la companyia Teiatròlics i l’obra Mamaaa!!!, de Jordi Sànchez i Pep Anton Gómez. Dirigida per Belín Boix, l’obra és una comèdia que mostra una realitat que tot just estem començant a viure: una generació que ronda la seixantena i que ha de conviure amb els seus pares. El cicle es clou el 4 de desembre amb peces de microteatre de diferents companyies. Les entrades per tots els muntatges es compren a través de castello.cat i costen 5 euros.