L'Empordà és un dels territoris amb més patrimoni romànic del país però cal cuidar-lo. Això és el que porten fent al llarg d'uns seixanta anys els integrants del Grup d'Art i Treball. Una secció del Centre Excursionista Empordanès (CEE) junt amb un grup del Centre Excursionista Jonquerenc han editat el llibre Àbsis, bardisses i pa amb llonganissa que presenta Jaume Delclós divendres 8 a les 20.30 hores a La Cate de Figueres. S'hi recull una setantena d'atuacions dutes a terme per preservar el patrimoni romànic i paisatgístic de la comarca i proposa rutes a peu per visitar esglésies on s'ha intervingut.