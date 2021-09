Els Amics dels Museus Dalí reprenen les sessions virtuals Dalí a Casa amb el col·lectiu de Semprevives Art i Educació el dissabte 9 d'octubre. La protagonista és una obra no pictòrica de Salvador Dalí, una instal·lació que va fer per als famosos magatzems Bonwit-Teller de la Cinquena Avinguda de Nova York, una mostra de la col·laboració de Dalí amb el món de la moda durant la dècada de 1930. L'obra s'anomena Ella era una dona surrealista - Ella era com una figura d'un somni (1936).

A La vida secreta de Salvador Dalí, l'artista recordava l'encàrrec d'aquest aparador: "Per via d'experiment, vaig acceptar la proposta d'arreglar un dels aparadors de la botiga Bonwit-Teller amb una exhibició surrealista".

Les responsables de guiar la sessió seran Petra Vlasman i Ada Pruneda. A través de les rutines de Visible Thinking, ajudaran els participants a capbussar-se en el particular imaginari surrealista Dalinià. El mètode forma part del Slow Movement i té com a objectiu d'alentir la nostra mirada per tal de poder connectar d'una forma més intensa, propera i sensible amb la imatge que observem.

Aquesta activitat virtual és oberta a tot el públic prèvia reserva a través del web www.amicsmuseusda.com. Es farà el dissabte 9 d'octubre, a les 11 del matí.