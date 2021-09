El Bassegoda Park acull aquest cap de setmana del 24, 25 i 26 de setembre les IX Jornades Eco-Mama que inclourà xerrades, activitats i tallers, tot plegat relacionat amb l’embaràs conscient i la criança respectuosa. Un dels apartats de les jornades és la fira de professionals que exposen els seus projectes i productes. Entre els participants hi ha Tell Fusta, que portarà les seves joguines de fusta; Kubi i Glo, amb la seva artesania tèxtil; les escultures Montserrat Graupera, disseny i creació de tors i deesses femenines amb argila, o Kusint amb la seva marca de roba evolutiva per a infants, bolquers de tela artesans i gadgets per al BLW, entre altres. També es comptarà amb la presència de l’Arantxa Marenyà –Criança i comunicació conscient– que oferirà tallers, xerrades i assessoraments per a famílies i acompanyants de la infància.