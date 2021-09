La festa major de Vilafant se celebra del 16 al 19 de setembre, com un intent de tornar a la normalitat, assenyala el regidor de festes Kiko Marín, satisfet que el programa recuperi activitats com la cercavila de gegants o la baixada de carretons. La festa comença aquest dijous amb dues activitats: la primera una marxa nòrdica a dos quarts de set de la tarda i a continuació la visita cultural 1900. Divendres a la tarda continua la festa amb la cercavila de gegants que està present al cartell després d’una aturada forçosa per la pandèmia. «Les entitats poden tornar a fer les seves activitats», com és el cas de la Colla Gegantera els Rajolers que desfilarà pel nucli antic fins arribar a El Cau, on tindrà lloc el pregó a càrrec del personal sanitari del Cap de Vilafant.

Una de les variacions de la programació fa referència al concert d’Orquestra que s’ha passat a la nit de divendres amb la Maribel, que oferirà versions dels anys 80 i de l’actualitat, amb servei de foodtrucks, a l’aparcament de l’església de Sant Cebrià, a partir de dos quarts de deu del vespre. L’oferta per als joves tindrà lloc la nit de dissabte amb els concerts d’Ernest Prana i Entresol2na.

El mateix dissabte hi haurà activitat esportiva al matí amb partits de bàsquet i de vòlei platja popular. Una de les propostes destacades de la jornada és la tretzena edició del circuit viari, que té molt d’èxit entre la mainada, a les onze del matí, al parc de les Mèlies.

La programació continua amb una altra de les activitats estrella, la baixada de carretons, que arriba a la dotzena edició i ha previst la primera edició del Festivaldòria Teatre.

Finalment la festa es tanca diumenge amb torneig de futbol sala i de vòlei platja al matí i d’altres propostes al llarg del dia: a les deu del matí es farà una visita teatralitzada a Palol, a càrrec de Terramar; tot seguit una cursa d’obstacles i hi haurà missa musicada. A les dotze del migdia es farà un concert de sardanes amb la cobla Sol de Banyuls i com a cloenda un espectacle familiar amb Els Atrapasomnis, a dos quarts de set de la tarda.