Aquest diumenge, 29 d’agost, se celebra a festa de Sant Joan dels Erms, una de les tradicions més arrelades entre castellonins i castellonines. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha comunicat, però, que un any més la pandèmia no permet fer la berenada ni l’aplec de sardanes a l’ermita de Sant Joan Sescloses. Tot i així, per tal de mantenir la festa, s'ha programat un concert de sardanes amb la Cobla Rossinyolets, el mateix diumenge, a les7 de la tarda, al pati del Palau dels Comtes. Per assistir-hi cal reservar entrada al web municipal www.castello.cat. Amb aquest concert, com és habitual, es posarà punt i final als concerts de sardanes de l’estiu.