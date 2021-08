Fangoria, el grup liderat per Alaska i Nacho Canut, va ser l'encarregat d'iniciar els concerts de l'última setmana de Sons del Món. Una llarga introducció musical i els temes «¿De qué me culpas?» i « De todo y nada» van donar el tret d'inici el qual serà un dels concerts més recordats pels assistents.

Aclaparat per tenir davant seu una de les artistes més importants de l'estat, el públic va poder gaudir de dues hores d'espectacle. L'actuació va anar més enllà de les cançons i de la reina del pop de l'estat: una pantalla de grans dimensions, on s'hi van veure vídeos visualment molt potents, ocupava per complet el fons de l'escenari. A més, no hi van faltar els seus ballarins que ho van donar tot durant tot el concert.

Fangoria va tornar en plena forma damunt els escenaris després d'haver-se aturat durant tot l'any passat per culpa de la pandèmia. Van portar a Roses el seu últim treball «Extrapolaciones y dos preguntas», un disc amb 13 versions de grans hits i dues cançons inèdites de la banda. Però la incombustible Alaska no en tenia prou i va fer un repàs per la seva llarga carrera musical amb cançons com «Fiesta en el infierno», «Geometría polisentimental» o «Dramas y Comedias». A més, també va tenir temps de fer versions d'altres bandes (fora del seu darrer àlbum) com «Revolución Sexual» de la Casa Azul o «Los amigos que perdí» de Dorian.

Un concert de Fangoria és sinònim de gent saltant, ballant, cantant i cridant, però les restriccions imposades per aturar la pandèmia van fer-ho impossible. Només en aquelles cançons considerades himnes intergeneracionals com «Ni tu ni nadie» o «Espectacular» la gent es va posar dempeus, convertint la Ciutadella de Roses en una autèntica pista de discoteca de peus estàtics davant dels seients i mascaretes. Una situació molt estranya tenint en compte que només fa dos anys vam poder veure la Rambla de Figueres més plena que mai, en un dels concerts més impressionants de la història de l'Acústica.

El final del concert va ser espectacular, sobretot quan van tocar «A quién le importa», l'última cançó que va sonar a l'actuació d'ahir a la Ciutadella de Roses. Un tema reivindicatiu, conegut per tothom, i que enguany celebra els seus 35 anys. Quan aquest èxit musical va deixar de sonar, tothom es va posar dret i va brindar un llarg aplaudiment de més d'un minut.