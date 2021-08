L’Ajuntament de Fortià impulsa aquest agost un cicle de tres concerts a la piscina municipal amb la voluntat d’esdevenir un complement a la programació habitual per dinamitzar la vida cultural del poble. Els tres concerts comparteixen la particularitat de ser duets en format acústic.

La formació que obre aquesta proposta musical, just aquest divendres 6, és The Bazaga’s Duo. Liderat per Rafael V. Bazaga, membre de la Salseta del Poble Sec, el duet versiona clàssics dels 60, 70, 80 i 90 com The Beatles, The Eagles, Queen, Status o The Police. El cicle segueix divendres 13 amb Buenas Influencias, un duet de versions en acústic d’algunes de les grans cançons del rock estatal de les darreres dècades. Cal destacar que la veu del duet la posa Joanjo Bosk. El darrer concert és divendres 20 amb Downlight, un duet que interpreta grans temes del panorama musical internacional. L’integren Jordi Carles a la guitarra i Roger Alemany a la veu. Tots els concerts es fan a les 22.30 hores, l’entrada és gratuïta i hi ha servei de barra i sopar. L’aforament és limitat i cal trucar al 637 379 294.