La 6a edició del dia en família se celebra el 31 de juliol i proposa activitats i tallers de recreació històrica, així com l’espectacle Tinc un paper, de Marc Parrot i Eva Armisén. La iniciativa familiar es fa de les 10 del matí a les 8 del vespre, al Museu d’Arqueologia de Catalunya-MAC Empúries.

Després de l’èxit d’edicions anteriors, es repeteixen algunes activitats, com són el taller d’arqueologia, les visites guiades familiars, el taller d’empotar anxoves (de la mà d’Anxoves de l’Escala) o les visites a l’espai audiovisual del Criptopòrtic.

Com a novetat d’aquesta edició, durant el Familiària els jardins d’Empúries s’ambienten amb la instal·lació d’un campament romà, de la mà del grup de reconstrucció històrica Barcino Oriens. Dins el campament, els nens i nenes poden participar en tallers de pentinats i maquillatge a la manera romana, així com convertir-se en legionaris i gladiadors per un dia. També es poden veure demostracions de reconstrucció històrica relacionades amb la vida de legionaris i gladiadors romans.

Lluernes, màscares i daus

Altres propostes incloses en el programa de Familiària són els tallers de ceràmica i lluernes, així com de màscares i daus romans. També s’han ideat dos tallers musicals, un de creació d’instruments i un altre de percussió corporal, de la mà de Santi Serratosa.

El final de festa és a càrrec de Marc Parrot i Eva Armisén, que porten al jaciment arqueològic d’Empúries un espectacle musical i artístic que han denominat Tinc un paper.

L’entrada al Familiària inclou la visita al conjunt arqueològic i els assistents poden entrar i sortir del recinte les vegades que vulguin per anar a la platja o visitar l’entorn. També poden gaudir de servei de restauració i begudes. L’activitat està organitzada per la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya i la productora Pistatxo Produccions, promotora del Festivalot de Girona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala. El preu de l’entrada anticipada és de 10 euros. Els menors de 5 anys no paguen entrada.