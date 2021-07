L’Ajuntament de Fortià ha preparat una Festa Major de Sant Cels molt participativa i, al mateix temps, encarada a potenciar els valors patrimonials del municipi i recuperar la connexió veïnal. Tanmateix, com en edicions anteriors, la festa també serveix d’escenari per a retre homenatge a personatges i entitats del municipi que, per la seva trajectòria, s’ho hagin merescut. L’any passat, Fortià va reconèixer la figura de Miquel Pla i Colls i, enguany, lliurarà el Segell del poble al Club Esportiu després d’haver acumulat «quaranta anys d’activitat ininterrompuda», segons argumenta el regidor de Cultura, Pol Meseguer.

El lliurament del guardó té lloc, aquest dimecres, a dos quarts de vuit del vespre, al camp Municipal d’Esports. «D’entitats no en tenim moltes en el poble i aquesta fa molts anys que treballa amb constància i dedicació. Des de l’Ajuntament vam tenir clar que mereixien el Segell de Fortià, perquè representen molt bé el municipi i han fet una gran feina durant anys», afegeix Meseguer.

La història del futbol fortianenc es remunta a principi del segle passat, quan es van celebrar els primers partits en el poble, tal com relata el mateix regidor que, com a historiador, és l’autor del llibre 1909-2019. El futbol a Fortià, una història intermitent. La trajectòria del club local ha passat per diverses etapes, amb llacunes i nombroses vicissituds que el van fer desaparèixer als anys setanta. L’etapa més longeva ha estat la que va començar el 1981 quan un grup de fortinanecs van decidir recuperar-ne l’activitat i inscriure el Club Esportiu a la Federació Catalana de Futbol.

El club ha progressat positivament aquests darrers anys, fins al punt que el treball de base es veurà recompensat la temporada vinent amb l’estrena d’un equip juvenil. «Estem molt contents amb aquest reconeixement que ens fa l’Ajuntament, suposa un cop a l’espatlla important per a nosaltres», diu el president Josep Rosillo.

Durant aquests anys, han estat molts els veïns del poble i dels municipis dels voltants que han vestit la samarreta del Fortià, amb alguns noms il·lustres com el d’Isidre Sala, olímpic a Mèxic 68, Antoni Carbonell, més tard jugador del Figueres, Espanyol i Hércules o Miquel Juncà, que va despunta en diversos equips de la demarcació.

Gest solidari

En temps convulsos com els actuals derivats de la pandèmia pel coronavirus i les seves conseqüències, cal destacar tots els gestos solidaris que es fan i que, en moltes ocasions, passen desapercebuts. Aquest no seria el cas de Fortià, que ha volgut obrir el programa de la Festa Major d’estiu, el dimecres 21 de juliol, amb una donació voluntària de sang. L’acte altruista es durà terme en el Centre Agrícola Social entre les cinc de la tarda i les nou del vespre. No és el primer cop que Fortià inclou un fet semblant en el programa de Sant Cels, però aquesta vegada és l’acte inaugural.

Activitats amb inscripció prèvia

L’assistència als actes de la Festa Major de Fortià és gratuïta però, per a garantir-ne la seguretat i el seguiment de les restriccions del Procicat, l’Ajuntament demana a totes les persones interessades que facin una inscripció prèvia contactant amb el 972 534 069 o a ajuntament@fortia.cat. «Tothom és benvingut fins que s’acabin les places disponibles», diu el regidor Pol Meseguer

Aquest és el cas de la conferència i la sortida nocturna dedicada a Les cuques de llum a Catalunya, que ofereixen dijous, a partir de dos quarts de nou del vespre, al centre Agrícola i Social, la Iaeden i l’Apnae. També cal inscripció prèvia per a tots els espectacles programats i que ressenyem a les altres propostes d’aquesta mateixa pàgina. A més a més, hi ha un torneig d’escacs, que té lloc dissabte al matí. Per a participar-hi cal inscriure’s al 618 223 768 o al correu rennealonso@yahoo.es.

A la Festa de Fortià no hi falta la tradicional trobada de motocicletes de la mítica marca italiana Vespa. La concentració, que aplega aficionats i curiosos vinguts de tota la demarcació i que arriba a la seva dissetena edició amb accés lliure, començarà a les onze del matí de diumenge, al Parc Bosc. La trobada també admet altres motos clàssiques.

Banda Neon i nit dels Senyors del Foc

Després d'actuar a Bellcaire i Quart, el grup Banda Neon arriba la nit de divendres 23 de juliol a la plaça de l'Església de Fortià (a les 22 h) per a oferir el seu repertori de música versionada amb el seu segell inconfusible. L'actuació començaraà a les deu de la nit. Serà el preludi d'una festa amb espectacle pirotècnic a càrrec dels Senyors del Foc de Castelló d'Empúries.

Escape Room, visita, teatre i màgia

Dissabte 23 de juliol, també té lloc l'Escape Room a la recerca del Gran Tresor. A dos quarts d'onze començarà la visita guiada dedicada a l'Empremta de Sant Pere de Roda a Fortià. A dos quarts de vuit del vespre hi haurà l'espectacle de màgia Desconfinem-nos i, a dos quarts de deu de la nit, la representació de Mamaaaa!

Espectacle infantil, sardanes i havaneres

Per als més joves del poble, diumenge 25 a les onze del matí, al Parc Bosc, se celebra l'espectacle Cirkruskus, de Ruskus Patruskus. La cobla Vila de la Jonquera acompanyarà l'Ofici Solemne del migdia i, després, oferirà un concert de sardanes. La festa de Sant Cels es clourà, a les vuit del vespre, amb la cantada d'havaneres oferta per Les Anxovetes a la plaça de l'Església.