El Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala acaba d’inaugurar la seva nova exposició temporal, Nanses i pescadors, una mostra que recull les diferents variants de nanses fetes amb la tècnica del teixit triangular. Totes les nanses, que no és res més que un tipus d’ormeig de pesca que funciona com una trampa, han estat elaborades al litoral mediterrani dels Països Catalans, a partir de la recopilació i classificació duta a terme per Josep Mercader, cisteller de Torroella de Montgrí.

L’exposició, que inclou plafons, fotografies i peces fetes amb canya, branca d’olivera i tamariu, entre altres, inclou un apartat dedicat a les nanses i als nansaires de l’Escala. Així s’hi exhibeixen nanses i jombines procedents del fons del museu, fotografies i un audiovisual de l’any 1992 on l’escalenc Mariano Callol Zit enllesteix una nansa davant una de les barraques de la creu. Aquesta mostra es pot visitar fins al 21 de febrer del 2022.