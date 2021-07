Els dos integrants del grup Filferro obren aquest dissabte, a les 23 hores, el cicle de concerts «Muga Amunt» que es fa tot aquest juliol a tocar la Font Pudosa de Sant Llorenç de la Muga. El cicle, amb accés gratuït i lliure, aposta per la música en petits formats i per les versions. Filferro és un duet del Bages i l’Anoia que dona la volta als grans èxits de la música moderna adaptant-los al català. Adaptant temes que el públic ha escoltat tota la vida de tal manera que semblin fets a casa nostra. Després de Filferro actuaran Buenas Influencias (dia 17), The Bazaga’s Duet (dia 24) i Blue Duck Duet (dia 25)