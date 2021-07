Fa anys, el músic Joanjo Bosk va actuar al festival La Mugada, a Sant Llorenç de la Muga. Aquelles propostes que combinaven poesia i música a tocar de la Muga li van deixar bones sensacions que ara semblen reviure amb el cicle Muga Amunt que ell mateix impulsa, amb el suport de l’Ajuntament, i que enceta camí el dissabte 10 de juliol amb un concert del duet Filferro a tocar de l’espai idíl·lic de la font Pudosa.

L’objectiu de Bosk des de fa temps és, a través de Suport Kultural Produccions, «portar la música en formats reduïts als petits pobles» i que aquesta s’integri, com és el cas de Sant Llorenç, dins les programacions habituals. Aquesta primera edició del cicle Muga Amunt inclou quatre concerts, tots ells de formacions que interpreten clàssics de la música popular. Filferro, el primer dels grups programats, arriba des del Bages i l’Anoia i dona la volta als grans èxits de la música moderna adaptant-los al català i que semblin fets a casa nostra.

El dissabte següent, el 17 de juliol, actuarà Buenas influencias, el nou duet de versions en acústic de Joanjo Bosk, amb algunes de les grans cançons del rock de les últimes dècades. Buenas influencias és un unplugged amb veu prominent, guitarres acústiques i detalls d’harmònica.

Versions de clàssics

El tercer concert serà el 24 de juliol a càrrec de The Bazaga’s, una versió en duet del projecte liderat per Rafael V. Bazaga, membre de la Salseta del Poble Sec, que versiona clàssics de la música dels 60, 70, 80 i 90, com The Beatles, The Eagles, Queen, Status Quo i The Police, entre d’altres. Per cloure el cicle Muga Amunt s’ha triat Blue Duck Duet, una formació fidel als grups mítics de tota la història del rock però també donant espai a les noves generacions. Blue Duck Duet fa versions de temes de rock, pop rock, blues i funky, entre d’altres, però que sempre contenen l’essència del grup.

Aquesta primera edició, doncs, està dedicada als covers i, com diu Bosk, segons la resposta del públic que tingui el cicle, «veurem com enfocar-lo». L’aforament de cada concert és limitat però l’entrada és lliure i gratuïta. Tots els concerts comencen a partir de les 11 de la nit.