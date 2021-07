Daniel Ruiz-Trillo no pot amagar l’emoció de tornar a viure una nova edició del PoemEstiu, l’onzena del festival de poesia de l’Empordà, després de l’aturada de l’any passat, quan només es va poder fer entrega del premi Montserrat Oriol a Sun Estarriol. Enguany, però, es recuperen els recitals a Figueres, Navata i Darnius i destaquen els sopars a la Vinyeta, a Masarac, sobretot el que obre aquesta edició, el 17 de juliol, a les 8 del vespre, amb Rumbesia, una fusió espectacular entre poesia i rumba que, a parer del director, «aporta un plus al festival».

Rumbesia és una proposta molt singular on es reciten poemes de poetes catalans clàssics musicats especialment per a l’espectacle. A més, tot es marida amb un sopar a la Vinyeta, espai on també es fa un altre acte del festival, el 6 d’agost, el de l’entrega dels premis PoemEstiu i el Montserrat Oriol, que enguany recau en la poetessa Carme Pagès «pel suport que sempre ha donat al festival i a la poesia».

La segona parada del PoemEstiu serà a Figueres el 23 de juliol, concretament al claustre del Muntaner, un espai que destaca «per la seva acústica» i on ja es va fer fa dos anys. La col·laboració amb Òmnium Cultural ha permès l’assistència del poeta Pol Guasch i d’Antoni Clapés. També cal destacar que el músic Albert Cuevas obrirà el recital interpretant alguna peça amb la mandola, l’instrument convidat d’enguany, així com l’art de la música.

Completa el cartell el recital de Navata, que es farà al Sindicat el 30 de juliol, i el de Darnius, el 7 d’agost, en què el mateix Ruiz-Trillo presentarà el seu darrer poemari, Suaus, acompanyat d’altres amics poetes que llegiran els seus versos.