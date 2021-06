Analitzar la fotografia de guerra d’autors com Antoni Campañà, Agustí Centelles, Joan Andreu Puig Farran o Robert Capa és una tasca complexa. No es tracta només de radiografiar allò que s’hi veu, sinó, sobretot, de fixar la mirada en les implicacions amagades en les respectives imatges. Una taula rodona al Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera, que es fa aquest dissabte, 12 de juny, a les 12 del migdia, intenta posar-hi llum i incidir en els múltiples sentits que contenen i, a la vegada, els potencials usos propagandístics. A l’acte, hi participen Teresa Farré, Arnau Gonzàlez i Plàcid Garcia-Planas.