Vint-i-tres anys treballant per l’esport el lleure i l’educació des de Figueres

El 2001, ara fa vint-i-tres anys, Sònia Jurnet acabava de completar la carrera d’INEFC i estava col·laborant amb el Consell Esportiu de l’Alt Empordà en una matinal d’esports escolars a l’estadi Albert Gurt de Figueres. Aquell dia va pensar que havia de muntar una empresa i, fins i tot, en va decidir el nom: Diversport. «Vaig trucar un company, en Miquel Vilarrassa i li vaig proposar sumar-se projecte. Això era un dissabte i el següent dimarts, l’empresa ja estava creada. 25.000 de les antigues pessetes meves (uns 150 euros) i 25.000 d’en Miquel van ser suficients per fer-ho». Avui, més de dues dècades més tard, i amb una trajectòria que inclou un tancament de l’empresa, una reactivació, un canvi de soci i moltes hores de treball, Sònia Jurnet continua al capdavant de Diversport. Una empresa, amb seu a Figueres, que ofereix tant serveis esportius, de lleure i socioeducatius. «Durant el curs escolar, tenim una plantilla mitjana d’uns 100-120 treballadors i durant la temporada d’estiu rondem els 500, tot i que aquest estiu, es preveu un considerable augment», explica Jurnet sobre una empresa que té la pràctica totalitat dels seus clients en el sector públic.

El 2001, les primeres passes de l’empresa van ser en un torneig d’estiu de bàsquet i futbol o amb activitats extraescolars. Primer a Figueres i, poc després, va començar l’expansió per la comarca incloent en el catàleg de serveis els casals de lleure o les activitats amb adults com les classes de gimnàstica de manteniment. L’empresa va anar creixent, però la sortida «per temes personals» de Miquel Vilarrassa i, més tard, «el naixement del meu fill va fer que se’m compliqués tot i que no pogués compaginar la feina d’aquell moment com a professora de Cicle Formatiu d’Esports d’Hivern a Ripoll i la coordinació de tots els serveis de l’empresa, amb la qual cosa, vaig decidir tancar». Dos anys més tard i amb un nou soci, «en Jordi, l’actual pare dels meus fills»,Sònia Jurnet va decidir tornar a reactivar l’empresa. «Vam tornar a contactar amb tots els serveis que havia deixat en el seu moment i també ens vam iniciar en el món dels esdeveniments esportius, Triatló Ventalló, va ser la primera prova», detalla la directora de Diversport sobre una empresa que, el 2019, abans de l’arribada de la Covid, «a nivell de proves esportives, estàvem organitzant a Castelló de la Plana, Córdoba, Madrid, País Basc...»

Amb el pas dels anys, Diversport ha anat ampliant el seu perímetre amb cada cop més propostes en els camps del lleure i el socioeducatiu més enllà de l’estrictament esportiu. «Les dificultats per trobar professionals de l’esport polivalents i amb formació específica ha estat un dels principals motius que ens va fer obrir nous camps en el camp del lleure i, ara fa dos anys, ens vam iniciar en projectes socioeducatius en un moment on hi ha molta necessitat per parts dels ajuntaments en aquest sector».

Els serveis

Entre els diferents serveis que ofereix actualment Diversport hi ha tres grans blocs. Serveis esportius: activitats extraescolars, patis oberts, activitats dirigides per a totes les edats (terrestre i aquàtiques), serveis de socorrisme, casals i campus esportius, gestió integral d’esdeveniments esportius, cronometratge de proves esportives, gestió de centres esportius, formació i assessorament esportiu... Serveis de lleure: activitats extraescolars, gestió de ludoteques, serveis de canguratge (temps per cures), casals de Nadal, de Setmana Santa i d’Estiu, monitoratge de menjadors escolars, acollides escolars, suport escolar, activitats d’educació ambiental, programes de salut i prevenció, formació relacionada amb el lleure, assessorament a entitats... Serveis socioeducatius: espais d’estudi, servei d’intervenció socioeducativa, gestió Biblioteques escolars, projectes d’integració social, patis oberts al barri, unitats d’escolarització compartida., tallers d’igualtat d’oportunitats, racons d’aprenentatge per a totes les edats, punts d’informació juvenil, espais joves, escoles taller...

«A Diversport hem creat una família on cada persona que en forma part aporta el seu granet de sorra i ens ajuda a seguir creixent», explica Sònia Jurnet sobre la seva empresa que, assegura, que «troba a faltar els caps de setmana». «Fer cada dia el que més t’agrada no té preu i si a més a més els resultats són els objectius planificats encara més», diu Jurnet que vol donar les gràcies «a en Jordi, la meva parella; als meus pares, Vicky i Gerard; als meus avis, Quimeta i Pitu; i als meus fills, Iu i Olatz». «Sense tenir al costat el meu pare i en Jordi, el meu home, Diversport no hauria arribat on ha arribat. En tot moment m’han recolzat i ajudat a continuar creixent», conclou Jurnet. També, en el moment dels agraïments, Sònia Jurnet, recorda «l’ajuda de l’exregidor Jesús Quiroga que, fa molts anys, em va ajudar a entendre el funcionament d’un ajuntament i em va ensenyar com interpretar una licitació». I a molta altra gent: «Anna, Nuri, Laura, Adriana, Nairim, Júlia, Carla, Montse, Sònia, Joan, Xell, Kiko, Jose Luis, Billy, David Disseny, Albert, Carles, Gerard, Raimon, David, Cèsar, Cristian, Deivid, Patty, Enric, Fernando, Gemma, Fina, Ingrid, Jonathan, Manel G., Marina L. , Sandra P., Susanna, Pep, Emma, Rubèn, Cristina, Sergi, Estel, Ruben, Violeta, Xano, Olga, Dolors, Jordi S., Andrea i Laia i molts que segurament em deixo, però que en algun moment han aportat el seu granet de sorra» I, també, «als omponents de Diversport Club com: Mariano, Isaac, Manel D., Jesus B., Pau C., Agusti, Norbert, Andrea, David P., David R., Llorenç, Toni L., Zaida, Marc, entre d’altres» o, finalment a «Gonzalo de Triatletas en Red».