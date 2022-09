El nou Niro de Kia ha estat concebut des de zero per satisfer les diferents necessitats dels usuaris actuals d’automòbils, preocupats entre altres coses pel medi ambient. Disponible amb tres sistemes de propulsió electrificats d’última generació, un espaiós interior que es distingeix per la versatilitat i els materials sostenibles així com una tecnologia creada per fer més intuïtiva la conducció, el nou Niro suposa una solució per als que busquen un crossover compacte (C -CUV) elegant, pràctic i respectuós amb el medi ambient. En combinar forma intel·ligent i funció, Kia ha aconseguit un crossover segur i ideal per a la família, que animarà moltes persones a fer un pas significatiu cap a la mobilitat electrificada. A l’híbrid elèctric (HEV) i l’híbrid endollable (PHEV) es troba l’eficient motor Kia Smartstream 1.6 GDI de benzina, mentre que el Niro EV (Kia e-Niro) proporciona una autonomia de fins a 460 km (cicle combinat WLTP).

El Niro es basa en la tercera generació de la plataforma «K» de Kia, concebuda en exclusiva per albergar diferents sistemes de propulsió i que destaca per la seva rigidesa torsional. Els enginyers de Kia han obtingut el màxim partit a aquesta estructura, amb un ajustament dels sistemes de suspensió i direcció que proporciona un alt nivell de confort, alhora que una experiència de conducció àgil i que inspira confiança. Amb una longitud de 4.420 mm, una amplada de 1.825 mm, una alçada de 1.570 mm i una distància entre eixos de 2.720 mm, el nou Niro va millorar les proporcions de l’habitacle i la capacitat d’emmagatzematge. S’han utilitzat materials reciclats d’alta qualitat a tot el vehicle, cosa que incrementa les seves qualitats en matèria de sostenibilitat. Sjoerd Knipping, vicepresident de Màrqueting i Producte de Kia Europa, ha declarat: «L’actual família Niro és la tercera més venuda de Kia a Europa. Des del seu llançament fins avui, Kia ha lliurat 350.000 Nir (54% HEV, 15% PHEV i 31% EV), cosa que demostra que es va utilitzar el producte adequat en el moment oportú per accelerar l’adopció de vehicles electrificats. Partint d’un full en blanc, el nou Niro reflecteix l’evolució de les necessitats de mobilitat dels nostres clients, assegurant que aquesta nova generació pugui seguir liderant la categoria de crossover compactes electrificats en un segment cada vegada més competitiu. Esperem vendre aproximadament 90.000 unitats el 2023». Ja es pot encarregar el nou Kia Niro en el concessionari oficial Kia Texauto de Figueres i Girona.