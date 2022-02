Carles Juanola Bravo, de Hyundai Fornells Motor a Figueres, ha rebut el premi ClubN 2021 en la categoria N com a segon classificat en la millor atenció al client. El primer classificat ha estat Joan Bravo, del concessionari de Girona, també de Fornells Motor.

Es tracta d'un premi d’àmbit estatal que atorga Hyundai España als venedors que han tingut més valoració per part dels clients que han adquirit un model de la gamma N durant el 2021 a l’Estat espanyol. El concessionari Hyundai Fornells Motor de l'àrea de Figueres està situat al terme de Santa Llogaia d'Àlguema, a tocar la carretera N-II.

Carles Juanola fa quatre anys que treballa a l'empresa i s'ha sentit "molt orgullós i agraït de rebre un premi com aquest, i més venint de l'opinió dels nostres clients". El comercial del concessionari Hyundai destaca que "el més important és oferir un bon producte, com és el cas de tota la nostra gamma de vehicles". Per a ell, "el guardó suposa un estímul per a intentar repetir-lo o millorar-lo l'any vinent".