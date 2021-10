Toyota Espanya llança oficialment al mercat espanyol el nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, la seva nova proposta per al segment dels tot camins compactes. El nou Yaris incorpora les qualitats essencials de la quarta generació com són un disseny atractiu i que maximitza l’espai interior i la funcionalitat, un sistema híbrid elèctric de quarta generació, les més avançades prestacions de seguretat, amb la segona generació de sistema Toyota Safety Sense, i tracció total intel·ligent, Intelligent All-Wheel Drive (AWD-i).

Com la quarta generació de Yaris, llançada al setembre de 2020, el nou Yaris Cross Electric Hybrid s’ha desenvolupat sota el concepte Big-small, en què una carrosseria de dimensions contingudes dóna pas a un habitacle ampli i espaiós, amb una capacitat de càrrega excel·lent gràcies als gairebé 400 litres de volum de càrrega al maleter.

L’arribada del Yaris Cross Electric Hybrid, que podreu trobar en el concessionari oficial Noumovil de Figueres, amplia la família Yaris, unint-se així a la variant de cinc portes i al súper esportiu GR Yaris. També suposa per a Toyota disposar de la més àmplia gamma de SUV híbrids elèctrics de mercat, al sumar-se als Toyota C-HR Electric Hybrid, RAV4 Electric Hybrid i Highlander Electric Hybrid.

La gamma de el nou Yaris Cross Electric Hybrid està formada per cinc acabats, denominats Business Plus, Active Tech, Style, Style Plus i Adventure, als quals s'uneix l'edició especial de llançament (Premiere Edition). Per a la carrosseria, hi ha fins a 14 colors entre els quals triar, vuit monotono-sis bi-to. La tracció total AWD-i es pot triar en les dues variants més equipades de la gamma: Adventure i Premiere Edition.

Les opcions dins de la gamma Yaris Cross Electric Hybrid, més enllà de la color de la carrosseria o el sistema de tracció, inclouen dos packs d'equipament, disponibles en l'acabat Active Tech: Pack Connect i Pack Confort.

La nova proposta de Toyota en el segment B-SUV està disponible a la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya des de 23.350 € o per només 21.500 € / 185 € a el mes amb Toyota Easy Plus, programa de finançament i serveis afegits amb 4 anys de garantia i 4 anys de manteniment inclosos.

A més, Toyota Espanya ha dissenyat una oferta molt competitiva en format rènting tot inclòs, a través de Kinto One. Així, és possible disposar d'un Yaris Cross Electric Hybrid des únicament 279 € / mes + IVA, en el cas de l'acabat Business Plus, o per només 295 € / mes + IVA, per a l'acabat Active Tech.