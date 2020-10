Euro NCAP concedeix les cinc estrelles al nou Toyota Yaris

El coronavirus ha alterat i detingut tot, fins i tot les proves de seguretat d'Euro NCAP. El nou Toyota Yaris ha estat l'encarregat de reprendre els tests de l'organisme europeu, convertint-se en el primer, i de moment l'únic cotxe en passar per l'examen al 2020, aconseguint a més les cinc estrelles que l'acrediten com un vehicle segur.

Demostrant contínuament el seu compromís amb la seguretat, Euro NCAP afegeix i endureix les proves cada any per adaptar-se a les noves tecnologies i a les condicions canviants de la mobilitat. Si en 2018 van començar a tenir en compte, per primera vegada, la seguretat dels ciclistes en les seves valoracions, el 2020 debuten un nou test d'impacte frontal, substituint a l'anterior, en pràctica des de 1997, i una prova per comprovar els sistemes de seguretat que ofereix el vehicle per evitar lesions en impactes laterals. Segons Euro NCAP, el nou Yaris respon bé en tots dos casos, amb coixins de seguretat laterals com la seva millor basa davant un accident amb impacte lateral, limitant el desplaçament dels ocupants i la duresa de la col·lisió amb l'estructura del cotxe.

Així queden les unitats dels vehicles després de les proves | Foto: Euro NCAP

El que no canvia a Euro NCAP són les condicions per aconseguir les cinc estrelles. Com fins ara, cada cotxe aconsegueix una puntuació, representada com un percentatge de el 0 a l'100, en quatre apartats: seguretat per als ocupants, seguretat infantil, seguretat per a la resta d'usuaris de la carretera i sistemes de seguretat activa. Un cop establerta la puntuació, es calcula una mitjana tenint en compte que la seguretat dels ocupants pesa el 50%, els apartats de seguretat infantil i seguretat de la resta d'usuaris un 20% i la seguretat activa un 10%. Si la mitjana final és superior a l'70%, el cotxe aconsegueix les cinc estrelles.

El Yaris compleix amb solvència

Sense problemes per alçar-se amb la màxima distinció de l'organisme europeu de seguretat, el Yaris aconsegueix més d'un 70% en tots els apartats, de manera que la mitjana és evidentment superior a aquest nombre. Malgrat la seva mida reduïda i un pes contingut de 1.175 quilos, l'utilitari japonès aconsegueix un 86% en seguretat dels ocupants i un 81% en seguretat infantil. En l'apartat de seguretat de la resta d'usuaris de la carretera, el Yaris rep un 78%, sent el seu pitjor nota.

Nou examen d'impacte frontal | Foto: Euro NCAP

No obstant això, on el petit japonès destaca és en l'apartat de seguretat activa, on rep un 85%. Encara que no és el seu millor nota, és una valoració que el col·loca com un dels millors cotxes en aquest apartat. Cal recordar que, dels 'Best in class' de l'any passat, els cotxes que Euro NCAP considera més segurs, només els Tesla, el Model 3 i el Model X, van aconseguir una nota superior al Yaris en aquest aspecte. Tots els altres, entre els quals s'inclouen el BMW Sèrie 3, el Subaru Forester, el Renault Clio o l'Audi A1, van tenir un pitjor acompliment en aquest camp.

Amb les cinc estrelles del Yaris inaugura Euro NCAP les seves noves proves, que probablement tornarà a posar en pràctica abans que acabi l'any amb una nova onada de vehicles.

La nou Toyota Yaris ja està disponible a la Xarxa Oficial de Concessionaris de Toyota Espanya des de 45.683 €. A l'Alt Empordà, podeu trobar-la a Toyota Noumovil, a l'Avinguda de Roses, número 49 de Figueres.