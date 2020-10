Híbrids de Renault, sempre a l'avantguarda

Renault ha fet un pas endavant per completar la seva gamma Z.E. 100% elèctrica. La marca del rombe estrena la gamma E-Tech híbrida i híbrida endollable, comercialitzant tres models per a tot tipus de clients. Una gamma recolzada per més de cent cinquanta patents i amb un mercat a l'alça, tal com demostren les dades del mes de juny d'aquest any, en què més del 15% dels compradors s'han decantat per un model híbrid o híbrid endollable. A més, Renault s'ha valgut de la seva experiència en la Fórmula 1 per desenvolupar aquesta nova gamma E-Tech.

La gamma comença amb tres models que utilitzen aquesta nova tecnologia. En el cas del Clio parlem d'un model híbrid amb una bateria autorecarregable que, si la fem servir de forma eficient, ens permetrà recórrer fins al 80% del nostre recorregut urbà en mode elèctric, i arribar a un estalvi de fins al 40% del combustible. Tot això amb una bateria d'1,2 kWh i una potència de 140 CV.



HÍBRIDS DE TOT TIPUS

La gamma híbrida endollable la formen, de moment, el Captur i el Mégane ST. Dos vehicles que utilitzen una bateria de 9,8 kWh i 160 CV de potència que ens permet rodar fins a 65 quilòmetres en mode totalment elèctric, amb emissions de 32 grams de CO2 per quilòmetre en el cas del Captur i de 28 en el Mégane ST . La combinació els permet obtenir consums realment baixos, amb una mitjana d'1,4 litres el Captur i d'1,3 litres el Mégane ST cada cent quilòmetres.

Les noves plataformes utilitzades per Renault permeten que els propulsors i les bateries encaixin sense problema, de manera que els tres models no pateixen restriccions pel que fa a la capacitat del maleter o l'espai per als ocupants i mantenen les mateixes que en les altres motoritzacions.

Destaca el nou mode de conducció B que incorporen els vehicles, que permet incrementar la frenada sense que haguem de trepitjar el pedal i aconseguint una major recàrrega de les bateries. I és que amb la frenada regenerativa el gest de pitjar el pedal de fre es converteix en l'arma principal i necessària per augmentar la nostra autonomia elèctrica.

A l'hora de parlar de preus, la gamma Clio Hybrid comença en 21.533 euros per a l'acabat Intens, i arriba als 23.970 de la sèrie limitada E-Tech Edition. En qualsevol dels tres acabats, el vehicle porta l'etiqueta Eco de la DGT. En el cas del Captur únicament hi haurà dos acabats, el Zen i l'edició especial, amb preus que van des dels 31.024 euros fins als 32.306 euros. Els dos models portaran l'etiqueta zero.

Finalment, la gamma del Mégane Sport Tourer tindrà tres acabats: Intens; Zen i l'edició especial, amb preus que oscil—len entre els 30.906 i els 33.766 euros, també amb l'etiqueta zero. En aquest model també hi haurà una edició per a empreses, anomenada Business, amb un preu de 31.170 euros. En aquestes tarifes estan inclosos els descomptes del fabricant, però no els del Pla Moves, que pot arribar als 2.600 euros.