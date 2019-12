Peugeot 208, atractiu i audaç

Peugeot està a punt de llançar al mercat la nova generació del 208. Es tracta d'un dels models més importants del segment B, al qual la marca es va incorporar mitjançant el mític 205 l'any 1983. Ara, la nova generació arriba amb motors tèrmics (gasolina i dièsel) i una versió elèctrica. Els propulsors ofereixen potències de 75 a 136 CV, així com caixes de canvi de cinc o sis velocitats i automàtiques de vuit. Es configura amb quatre acabats (Line, Active, Allure i GT Line) i amb preus que van des dels 13.200 als gairebé 31.850 euros de la versió elèctrica, que disposa també de la terminació GT.

El nou Peugeot 208 és un model amb disseny audaç i un frontal realment atractiu, que mesura una mica més de 4 metres (4,055 mm) i que es caracteritza per disposar del mateix espai interior, habitacle i maleter en totes les versions, ja siguin les que tenen motors tèrmics com la versió elèctrica. Tot plegat gràcies a l'ús de la plataforma modular CMP, més lleugera i que està preparada per disposar de sistemes elèctrics (motor i bateria).

Disposa de nombrosos elements d'ajuda a la conducció, així com de diversos modes i, en el cas de l'e-208, la frenada regenerativa que s'activa situant la palanca de canvis en la posició B. Innovador pel seu estil distintiu, el nou Peugeot 208 incorpora la nova generació de l'i-cockpit, que porta un quadre de comandaments tridimensional que es veu per sobre del volant. El quadre de comandaments, realitzat en materials d'elevada qualitat, inclou també una pantalla central de 5, 7 o 10 polzades.

A nivell mecànic el 208 porta motors de gasolina 3 cilindres Pure Tech d'1.2 litres que lliuren potències de 75, 100 i 130 cavalls. Per la seva banda, el propulsor dièsel és l'habitual BlueHDi d'arquitectura 4 cilindres amb 1,5 litres de cubicatge. Rendeix 100 cv. D'altra banda, Peugeot, davant les preguntes referides al possible llançament d'una versió sport, declarava que «la versió GTi no té sentit per les normes anticontaminació».



VERSIÓ ELÈCTRICA

Disponible des del llançament de la nova gamma 208, la versió dotada del motor elèctric disposa d'un motor de 100 kW (136 cv) i una bateria de 50 kWh refrigerada per líquid i que va situada sota el terra. L'autonomia, homologada sota el nou protocol WLTP, és de 340 quilòmetres, la qual cosa pot arribar a permetre, en funció dels recorreguts habituals d'un usuari mitjà, una recàrrega setmanal (entre dilluns i divendres). L'e-208 disposa de fins a 4 alternatives de recàrrega, que comencen per un simple endoll domèstic, passen per un carregador monofàsic de 7,4 kW (8 hores), segueixen per un trifàsic de 11 kW (5 hi 15 minuts) i acaben en un carregador ràpid de 100 kW (càrrega del 80% en 30 minuts).

Per democratitzar la compra d'un vehicle elèctric, Peugeot ofereix una sèrie d'ajudes i descomptes que es complementen amb els que dóna el govern (Pla MOVE) i que permeten disposar d'un e-208 GT Line en una atractiva tarifa de 21.750 euros. Les primeres unitats d'aquest model començaran a entregar-se als seus clients a al llarg del proper mes de gener, tot i que ja es poden reservar a la totalitat de la xarxa oficial de concessionaris de la marca.