Lexus 30è aniversari, excel·lència en 30 anys

Que un model com l'LS400 suposés el debut de Lexus ara fa trenta anys, ja és prou significatiu. I és que la filial de luxe de Toyota va néixer sota la premissa de fabricar el millor cotxe de luxe del món, un repte de que aleshores era el president de l'empresa, Eiji Toyoda, i que va donar pas a un miler de prototips de motors i 450 vehicles de prova que van recórrer més de 4,4 milions de quilòmetres.

El projecte, conegut com a Circle F, va suposar la gènesi de la marca Lexus, que havia d'aconseguir un vehicle de luxe que unís aspectes com l'estabilitat i el confort, la dinàmica i l'eficiència o el refinament interior i la funcionalitat. I tot plegat, apropant la tecnologia a les persones. Així, l'esmentat LS400 va sortir al mercat l'any 1989, elevant els estàndards de les grans berlines prèmium i, alhora, creant una xarxa de concessions compromesa amb el millorar el tracte al client. El treball va donar els seus fruits, i dos anys després del llançament es van convertir en la marca d'importació més important dels EUA.



SUV DE LUXE

Una altra fita a destacar de la marca japonesa va ser l'arribada del model RX l'any 1998. Un model amb el qual van inaugurar un nou segment, avui de vital importància: el dels 4x4 de luxe. Sis anys després, amb aquesta mateixa carrosseria es va estrenar a nivell mundial la tecnologia híbrida -de la qual avui són abanderats- amb l'RX 400h.

Però la cosa no va quedar aquí, ja que posteriorment van arribar models d'altes prestacions, com l'esportiu LFA l'any 2005 o la berlina mitjana GS al 2011. Els seus sistemes híbrids ja sumen quatre generacions, sent la més recent la presentada aquest mateix any en els models ES i UX, que sumaran vendes al total d'1,6 milions d'híbrids autorecarregables a tot el món, oferint una família actual amb deu formats diferents. Una tecnologia que, juntament amb la creació d'un dels motors amb major eficiència tèrmica del mercat, ha arribat amb altres innovacions, com els retrovisors digitals.

Els avenços no han fet que la marca abandoni la cura amb la qual fabrica els seus vehicles: els seus mestres Takumi tracten de forma artesanal cada projecte, tenint en compte cada costura de l'interior, la configuració, els materials...



UN VALOR A L'ALÇA

En les seves 3 dècades d'història la marca ha venut 10 milions d'unitats, de les quals més d'1,5 milions han estat híbrides -l'única opció motriu de la marca des de l'any 2011-. A Espanya preveuen tancar aquest any amb unes 10.000 matriculacions, la qual cosa confirmarà un creixement sostingut del 23%. Una xifra significativa si comptem que el mercat prèmium ha reduït les vendes.