Toyota Corolla 2.0 180H, esportivitat híbrida

Que Toyota s'hagi limitat a vendre versions híbrides en la nova gamma Corolla no és una decisió que resulti sorprenent. La contrastada experiència del fabricant japonès en aquest tipus de solucions de propulsió que combinen els motors de combustió de gasolina i els elèctrics, és un aval més que suficient per poder disposar d'una de les alternatives més interessants de les existents en l'actualitat.

No obstant això, a Toyota han volgut anar una mica més enllà i han desenvolupat la seva nova gamma compacta amb solucions per a tots els gustos. Un catàleg que combina l'eficiència amb les prestacions i el dinamisme. Aquesta és la recepta que ofereix la versió 180H 2.0 Dynamic Force. Es tracta del màxim exponent de la gamma Corolla en matèria de rendiment i tecnologia. Disponible a les carrosseries de 5 portes i la familiar Touring Sports, aquesta potenciada variant és un clar exemple de com es pot aconseguir una conducció respectuosa amb el medi ambient sense deixar de banda l'emoció.

D'això s'encarreguen els 180 cv que proporciona el conjunt del motor de gasolina de 2.0 litres de cilindrada i la unitat elèctrica. Així, es garanteix la millor resposta en qualsevol circumstància, ja que permet reduir la recuperació de 80 a 120 km/h en 2,3 segons i aconsegueix una acceleració de 0 a 100 km/h en 7,9 segons. Tot plegat unit a uns ajustats nivells de consum i emissions, amb una mitjana anunciada per la marca inferior als 4 litres cada 100 km i 89 gr/km de CO2.El Corolla 180h s'estructura en els nivells d'acabat: Feel!, Advance i Advance Luxury, els tres més complets de la gamma.

Destaca pel creixement de les mesures en longitud i amplada, per un equipament en matèria de seguretat que incloru el Toyota Safety Sense 2.0 amb sistema de precol—lisió amb detecció de ciclistes, control de creuer adaptatiu, avisador de canvi involuntari de carril o reconeixement de senyals de trànsit i per uns preus que arrenquen en 24.750 euros.