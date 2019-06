Interfren celebra els 100 anys de Citroën amb una festa especial

OH COMUNICACIÓ

El mític Citroën Stromberg, exposat a Interfren. OH COMUNICACIÓ

Interfren celebra aquest dijous, 20 de juny, a les vuit del vespre, els 100 anys de Citroën i ho fa amb un esdeveniment ben sonat i obert a tothom que vulgui unir-se a la festa. Com que l'ocasió és molt especial, Interfren ha preparat a les seves instal·lacions de Figueres una vetllada inoblidable per a tots els assistents, sota l'eslògan: «100 anys de Citroën, 100 cotxes d'Interfren».

L'esdeveniment començarà amb una copa de benvinguda i un pica-pica per commemorar l'aniversari. El concessionari també es vestirà de gala amb l'exposició d'alguns cotxes antics i, a més, podreu descobrir alguns dels 100 cotxes especials que, per identificar-los ràpidament, portaran un distintiu amb l'eslògan de l'esdeveniment. Aquests vehicles formen part de la selecció que ha preparat Interfren, especialment per a l'ocasió, perquè els clients puguin gaudir de descomptes i altres beneficis aprofitant el centenari.

L'encarregat de presentar aquest esdeveniment serà Carles Pujol, periodista figuerenc i responsable de Tramuntana TV. Durant l'acte, els assistents també tindran l'oportunitat de recordar amb nostàlgia els vehicles més mítics de Citroën, al llarg d'aquests cent anys. Per acabar, la vetllada finalitzarà amb una sessió divertida i amena de Radio Cassette Night amb èxits dels anys 80, 90 i també alguns del segle XXI.

A més, d'aquesta trobada del dijous 20 de juny, Interfren continuarà celebrant els cent anys de la marca oferint-vos diversos vehicles, com ara la gamma SUV, els SpaceTourer, el nou Berlingo o el C3, entre d'altres amb condicions pensades especialment per als clients.



Una factoria fundada el 1919 per André Citroën

Citroën forma part de la història automobilística des de que va ser fundada el 1919 per l'home que va donar nom a la marca: André Citroën. Amb aquest nom, la factoria ha tret vehicles llegendaris al llarg de la seva història, com ara el 2CV, el Mehari, el DS o el CX. Des de 1976 forma part del Grup PSA. El logotip són dos galons o espiguetes invertides superposades (chevrones) i s'inspiren en un invent d'André, referent a un engranatge en forma de V, que van ser muntats en models d'altes prestacions de Citroën.