BMW C 400 GT, confort i agilitat

Des de la seva entrada al mercat dels escúters amb la primera generació dels C 650 l'any 2012, BMW Motorrad ha aconseguit un més que destacat lloc entre els fabricants de caràcter prèmium. Un posicionament que ha anat consolidant al llarg dels anys amb un cada vegada més ampli ventall de productes, inclòs un escúter 100% elèctric.

En aquest procés d'ampliació de la seva gamma, BMW llançava l'any passat la C 400 X, una alternativa de cilindrada mitjana que ara es reforça amb una nova versió GT. Es tracta d'una evolució al més pur estil «gran turisme», que combina aspectes com l'agilitat urbana, un elevat confort de marxa i un més que destacable nivell de prestacions.



El segment més disputat

El mercat té en les cilindrades situades entre els 300 i els 400 cc el seu segment més disputat. Una parcel·la per la qual BMW ha apostat fort, i no només pel que fa a escúters. I és que aquest tipus de models es presenta com el perfecte graó d'accés a la gamma alemanya, atesa la seva varietat d'alternatives. En aquest cas, el GT recorre al conegut motor de 350 cc i 34 cv de potència, capaç de dotar-lo d'unes sobrades prestacions en tot tipus de traçats; des de la revirada ciutat fins a les vies d'alta velocitat.

Davant del seu «germà» C 400 X, el GT mostra una imatge més elegant i amb més presència, caracteritzada per un carenat de més dimensions presidit per un avançat grup òptic de led. Tot plegat, juntament amb un alt parabrisa, el dota d'una destacada protecció contra el vent i les possibles inclemències meteorològiques. En la mateixa línia de confort, disposa d'un ampli seient de dos nivells de disseny específic amb respatller lumbar amb les sigles GT brodades. Tant el conductor com el passatger disposen de més espai per als peus en plataformes habilitades per a cadascun, amb l'avantatge afegit que suposa per al copilot no haver de recórrer als més incòmodes estreps plegables.

La seva major grandària també ha beneficiat la funcionalitat típica d'aquests tipus d'escúters. D'aquesta manera, el C 400 GT disposa de dues pràctiques guanteres i del modulable sistema Flexcase sota el seient, que permet ampliar la capacitat d'emmagatzematge amb espai per a dos cascos quan el vehicle està parat. Per a més comoditat, el GT incorpora en el seu equip de sèrie la funció d'arrencada confort de sèrie, que reuneix les funcions d'arrencada, bloqueig de direcció i obertura de seient, tapa del dipòsit i compartiments. El BMW C 400 GT ja està a la venda a la xarxa oficial BMW Motorrad amb un preu que parteix des dels 7.950 euros.