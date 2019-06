Peralada viu amb passió l'onzena Trobada de Motor Clàssic

Una setantena de vehicles de dues i quatre rodes, amb els seus respectius conductors i acompanyants, han participat aquest diumenge a l'onzena Trobada de Motor Clàssic organitzada per l'Ajuntament de Peralada. La concentració ha començat a l'aparcament de les escoles amb un esmorzar per als assistents. Després, els vehicles han fet un recorregut per les carreteres veïnals de Mollet de Peralada, Sant Climent Sescebes, Espolla, Rabós i Garriguella fins a tornar a Peralada per a celebrar un dinar de germanor a la sala del Centre Social.

"És una trobada que ens ajuda a fer poble i a promocionar-lo", explica l'alcalde en funcions Pere Torrent. La varietat de vehicles que hi han pres part ha estat gran, des dels petits 600 de Seat o Mini, fins als potents Lotus o Porsche d'epoca. No hi han faltat turismes preparats per a ral·li, ni motocicletes de diferents cilindrades.