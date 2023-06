La Megascolia maculata és la més gran de les abelles i vespes europees, i la segona més gran del món. De l’ordre dels himenòpters, que en grec vol dir, «amb ales membranoses», és una vespa autòctona que, d’uns anys ençà, es confon, desafortunadament, amb la forana Vespa velunina, la vespa asiàtica.

Totes dues tenen una mida gran, i amb els seus colors cridaners ja ens avisen que poden ser perilloses: des de petits ens ensenyen a distingir fàcilment una vespa o abella de qualsevol altre insecte, i el motiu quasi tothom l’ha patit: les vespes poden picar. I injecten un verí sota la pell que fa molt de mal, i, si ens piquen diverses vegades, podem desenvolupar una al·lèrgia i has d’anar a l’hospital.

És aquest el coneixement bàsic que tenim, en general, sobre les vespes i abelles. Podem afegir ara que, encara que totes dues són negres i grogues, les vespes solen tenir cintura, i les abelles no. La part superior del cos es diu tòrax, i la part inferior, abdomen.

La vespa asiàtica fa uns 3 cm de longitud. El tòrax i l’abdomen són negres, però té una única franja groga a l’abdomen que la diferencia de totes les altres vespres catalanes.

L’anomenen també vespa carnissera perquè s’alimenta d’abelles. Va arribar en vaixell al Sud de França el 2004, i el 2009 ja es va trobar a la Catalunya Nord.

A la primavera, fa un niu d’uns 80 cm de diàmetre, com de pasta de paper, damunt els arbres o en edificis, on viuen uns 2000 individus organitzats en una colònia, amb una vespa reina i tot. Al principi es va intentar controlar la invasió, però no ha estat possible i s’ha estès a gran part del país.

En canvi, la vespa de galet és més grossa: la femella pot mesurar 6 cm. També és negre, però a l’abdomen té quatre punts grocs característics, als quals fa referència l’epítet maculata: tacat. La femella de la vespa de galet té el cap de color groc, a més.

La nostra és una vespa solitària, no viu formant colònies. Els adults s’alimenten del nèctar de les flors, per tant, són pol·linitzadors. Les femelles busquen forats al terra per trobar les larves dels escarbats rinoceronts Oryctes nasicornis per pondre els ous. Els lectors que tinguin compostador hauran trobat moltes vegades aquestes larves d’escarbats, que tenen la mida i l’aspecte d’una gamba pelada.

Quan una femella troba una larva d’escarbat rinoceront, primer la paralitza amb el seu verí, i després li pon un únic ou a dins! La larva de la vespa s’anirà menjant la larva d’escarbat fins a completar el cicle i convertir-se en adulta.

Ni la vespa asiàtica ni la vespa de galet no són especialment agressives amb els humans. Només piquen quan se senten molestes, però totes dues tenen mandíbules potents, i poden arribar a mossegar!

Aneu molt amb compte en no confondre aquestes dues espècies! La manca de pol·linitzadors amenaça les collites de fruites i verdures, i la protecció de la biodiversitat és una missió de tots.