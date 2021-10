L’Ajuntament de Castelló d’Empúries posa en marxa una nova campanya de sensibilització adreçada als propietaris de gossos del municipi. Juntament amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava, es vol continuar treballant per conscienciar i apel·lar a la responsabilitat de les persones que tenen animals de companyia.

Recollir els excrements i netejar els orins de les mascotes per tal de mantenir els carrers nets és obligació dels propietaris. En aquest sentit, l’Ajuntament proporcionarà ampolletes a les persones que tinguin gossos, perquè esbandeixin el pipí dels animals, que es distribuiran de forma gratuïta amb la col·laboració de l’associació de comerciants. Juntament amb l’ampolleta, des del departament de Medi Ambient, s’han editat uns fulletons per tal de continuar fent pedagogia sobre els drets i deures dels propietaris dels animals de companyia.

Les persones que ho desitgin podran aconseguir l’ampolleta aquest diumenge, a la Fira de Tardor, que se celebrarà a la plaça de les Palmeres d’Empuriabrava. A partir de la setmana que ve, hi haurà nou comerços de Castelló i Empuriabrava on es podran recollir: La Botigueta de la Judith, Carnisseria J. Morera, Centre de Fisioteràpia Carla Güibas, Farmàcia Mª Dolors Fajol, Agència Immobiliària INMO Castelló, Jomar, Masia Ca la Caputxeta, El Racó dels peques i Restaurante El Gaucho.

Amb el lema Ep! Gràcies per no deixar rastre l’Ajuntament vol agrair la col·laboració a totes les persones que es comporten de forma responsable i cívica tenint cura dels seus animals i, alhora, conscienciar aquells propietaris per tal que compleixin amb les seves obligacions. Amb aquesta acció es dona continuïtat a la campanya iniciada el mes de juliol de 2020, que es va impulsar des del departament de Medi Ambient també amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries.