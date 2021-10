L'Ajuntament de Figueres va inaugurar aquest dijous a la tarda la Casa dels Animals al carrer Rec Arnau número 8. L'edifici ha estat renovat i convertit en una casa on les entitats animalistes de la ciutat hi tindran un espai on poder reunir-s'hi i oferir els seus serveis.

Al mateix temps, en aquest espai s'hi podran fer tràmits relacionats amb els animals de companyia a més de xerrades informatives, formació amb temes relacionats amb els animals i campanyes de sensibilització cada primer dissabte de mes.

La inauguració, que va ser molt concorreguda va consistir amb una jornada de portes obertes a la Casa dels Animals, la inauguració d'una escultura obra de l'empordanesa Pilar Ferrés i la xerrada d'Ismael López i Coque Fernández del Santuario Gaia.

Per la regidora Sònia Trilla, "després de mesos de treball per fí podrem tenir un espai de referència per a tots els temes relacionats amb el benestar animal que consolidi a Figueres com a ciutat amiga dels animals".

L'alcaldessa Agnès Lladó ha destacat que les ciutats "han de cuidar de les persones però també dels animals que conviuen amb nosaltres". I ha remarcat que la Casa dels Animals és "sobretot una eina de conscienciació i divulgació".