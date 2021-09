La Casa dels Animals obre portes aquest 30 de setembre com un nou espai de la ciutat que permetrà donar vida a l’àmbit del benestar animal, una iniciativa pionera que pretén «convertir-se en un espai de referència sobretot per atendre les queixes ciutadanes sobre maltractament animal, que també es poden fer arribar via mail» assenyala la regidora de Serveis Urbans, Espai Públic, Manteniment i Medi Ambient, Sònia Trilla. «Volem que la gent ens colli en el sentit que l’ajuntament és responsable del benestar dels animals, és la nostra obligació i no podem passar-hi de costat» apunta. L’espai serà un hotel d’entitats animalistes on es faran campanyes de sensibilització i xerrades.

La seva posada en marxa a més «ha permès recuperar una part del patrimoni de Figueres perquè la finca hagués acabat caient. Hem fet reformes. Hem arreglat el teulat i s’ha restaurat per dins» explica Trilla. La finca que era part de l’antiga escola Parc de les Aigües, situada al carrer rec Arnau, 8, s’inaugurarà amb la descoberta d’una escultura dedicada a l’animal abandonat, de l’artista empordanesa Pilar Farrés. «L’obra simbolitza el gest de l’acollida i la rebuda, amb la mà que dóna i guia i convida a entrar en aquesta llar segura i amable sinònim de noves oportunitats pels animals. L’escultura parla de l’essència i la missió de la nova casa dels animals de Figueres que és esdevenir una llar, un refugi per tots aquells animals que ho necessitin» descriu l’artista.

A la part del costat, la idea és fer una gatera perquè l’Ajuntament de Figueres controla les colònies ferals: «es troben cadells que no sabem on posar i pot ser un espai de trànsit i buscar adopcions tranquil·lament»

L’objectiu des de la regidoria «és aglutinar l’activitat de les entitats animalistes de manera que poguessin col·laborarà entre elles. La Casa dels Animals dóna espai a les entitats d’aquí que sigui un hotel d’entitats animalistes: «podran treballar des d’allà. Des d’aquí també es faran xerrades el primer dissabte de mes de deu a dotze hores a Caputxins depèn de la gent que vingui perquè l’aforament de la Casa del Animals és limitat». Per assistir-hi, cal fer reserva a casadelsanimals@figueres.org.

La primera de les xerrades Dret penal i maltractament animal, es farà el dissabte 9 d’octubre a càrrec d’Alex Boix, advocat i president de la comissió de benestar animal del col·legi d’Advocats de Figueres. La següent conferència serà el 6 de novembre amb Charo Márquez Escribano cofundadora Urban Wolf -centre d’educació canina, que parlarà de què és un gos senyal. El cicle tanca l’any el 4 de desembre amb la intervenció de la periodista i vicepresidenta de Lex ànima Magda Pujol que parlarà de l’Ús de les xarxes socials i els mitjans de comunicació en la defensa dels animals.

La regidoria de Benestar Animal també tindrà la seva seu a la Casa dels Animals i «aquí el que es farà seran campanyes des de l’ajuntament o que puguin impulsar les entitats: de sensibilització, de xipatge, de cens, de recollida d’excrements, d’esterilització i una via de caràcter social com ara ajudes a persones que per exemple van al banc d’aliments, els donen aliments, però pels seus animals si és que en tenen». Des de la posada en marxa de les noves ordenances municipals de protecció animals a la ciutat de Figueres se segueix detectant que «costa molt que la gent entengui que els animals són éssers sintents i pateixen així i tot hi ha una feina d’inspecció». Es posen moltes sancions per tenir animals en condicions no idònies i també de no llicència o no bossa». L’ordenança va introduir un nou aspecte molt important: si una persona és sancionada per maltractament, si el gos es comissat i finalment es tanca l’expedient amb maltractament i sanció, no se li torna».