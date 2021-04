Benestar animal: Cap a una ramaderia sense gàbies en 2023?

El Parlament Europeu va donar aquest dijous el seu suport a una iniciativa promoguda per diversos col·lectius socials per a prohibir l'ús de gàbies per a animals de granja. És una iniciativa que es refereix tant a l'avicultura com a cunicultura i a totes les altres produccions ramaderes. Entitats com Compassion in World Farming consideren que tancar en gàbies a milions d'animals al llarg de tota la seva vida constitueix "una crueltat innecessària", perquè existeixen altres alternatives de producció ramadera més respectuoses.

"La UE afirma ser líder en benestar animal, però cada any condemna a més de 300 milions d'animals de granja a una vida de misèria en gàbies estretes. Aquesta pràctica desfasada és cruel i completament innecessària, ja que els sistemes viables sense gàbies són viables i a més ja s'utilitzen en algunes parts de la UE", va assenyalar Olga Kikou, directora d'aquesta entitat i que lidera la campanya End The Cage Age.

Durant el debat en l'Eurocambra els diputats van explicar que a la UE es mantenen en gàbies a 180 milions d'ocells, 112 milions de conills, 10 milions de porcs i 12 milions de vedells.

La iniciativa ciutadana per a prohibir les gàbies ha aconseguit reunir més de 1,4 milions de signatures i el seu objectiu és posar fi a l'ús de gàbies per a gallines ponedores, conills, polletes, guatlles, ànecs, oques, truges i vedells. "En lloc d'utilitzar gàbies, demanem a la UE que canviï cap a sistemes alternatius, que ja existeixen, com a corrals, sistemes ecològics, producció camperola i parts sense gàbies", va assenyalar un altre dels impulsors de la iniciativa.

L'organització promotora també assenyala que els grangers han de rebre suport financer dpara la transició cap a una ramaderia sense gàbies i que els productes importats de fora de la UE han de complir igualment amb les mateixes normes de benestar animal que els de la Unió Europea.

La Comissària de Salut i Seguretat Alimentària de la UE, Stella Kyriakides, va assenyalar que el benestar animal es troba en el cor del Pacte Verd de la UE i de l'Estratègia de la Granja a la Mesa, i que són conscients que cal fer alguna cosa més.

Va recordar que s'està duent a terme una verificació de l'actual legislació de benestar animal de la UE i que s'usaran els resultats obtinguts per a proposar una nova legislació per a 2023. No obstant això, la comissària no va detallar si aquesta llei prohibirà les gàbies o només introduirà algunes restriccions, informa el portal agrodigital.com.

En el debat en el Parlament Europeu, els diferents grups polítics van expressar una varietat d'opinions, des dels quals demanaven la prohibició directa de les gàbies, comparant-les amb l'època de l'esclavitud, fins a posicions més moderades, que demanaven ajudes financeres i incentius per a la possible eliminació de les gàbies.

Per part seva, el professor emèrit de la Universitat Sueca de Ciències Agrícoles Bo Algers ha afirmat que la llei de la UE per als animals de granja està "increïblement desactualizada", ja que des de 1998, quan es va adoptar l'actual directiva comunitària, els avanços científics sobre benestar animal s'han multiplicat per deu.

"Avui dia, comprenem molt millor com els factors físics, fisiològics i psicològics es relacionen amb el benestar animal. Una àmplia gamma de necessitats etològiques específiques de l'espècie no s'aconsegueixen en una gàbia, ja sigui enriquida o no. És molt clar que les gàbies, a causa de les seves restriccions físiques i de comportament, no poden proporcionar un bon benestar", va assenyalar.