Miquel Fernàndez: «Aprop Gestions i Serveis ofereix formació a les comunitats per resoldre conflictes»

La mediació és un mètode alternatiu de resolució de conflictes que estalvia molts diners a les comunitats de veïns. Aprop Gestions i Serveis de Figueres ofereix el servei gratuïtament i també formació a les comunitats. En aquesta entrevista, Miquel Fernàndez ens ho explica.

Quan neix Aprop?

Aprop neix l'any 2010 com a Administradors de Finques a Figueres. Passats uns anys, veient la gran quantitat de conflictes de convivència que hi havia a les Comunitats de Veïns, vam veure la necessitat de formar-nos i especialitzar-nos en la resolució de conflictes públics i mediació comunitària, per tenir més recursos i oferir-ho com un servei més.

Quin tipus de conflictes?

Alguns són els típics i a simple vista poden semblar simples (per sorolls, música forta, per malentesos entre veïns, desconeixement del funcionament d'una comunitat...). Altres poden semblar més complexes (problemes derivats d'ocupacions il·legals o de persones amb trastorns mentals, impagaments, racisme, etc). Sempre es parteix de la base del triangle conflictiu (hi ha tres vèrtexs): violència directa (ex. una persona pot està passant per un mal moment personal per la mort d'un familiar o simplement té una manera de ser més forta), violència estructural (ex. una comunitat de propietaris no està constituïda i té problemes d'organització entre els veïns) i/o violència cultural (ex. estereotips racials o maneres de viure culturalment diferents).

Què permet la mediació?

Que els veïns solucionin de forma alternativa els seus conflictes, sense utilitzar mètodes tradicionals com les sancions judicials o policials, i que aprenguin a dialogar i conviure de forma positiva sense necessitat de crear nous conflictes. Popularment, diguem Serveis de Mediació, però s'haurien d'anomenar Serveis de Gestió Alternativa de Conflictes (GAC).

Això ho van integrar en els seus serveis a les comunitats?

Sí, som els únics Administradors de Finques de tota la comarca que també estem col·legiats com a mediadors i inscrits en el Registre de Mediadors de la Generalitat de Catalunya. El servei de mediació sempre té un preu establert però a les comunitats que nosaltres administrem l'oferim gratuïtament. Com a societat encara no hem aconseguit interioritzar la cultura del win-win, encara estem acostumats a que hi hagi un guanyador i un perdedor, tot i que un advocat pugui sortir més car i, a sobre, segueixis enfadat amb el veí de sota.

La mediació comunitària és un recurs molt actual?

Sí, la mediació pura- a Catalunya, sense disciplines complementàries i com a servei- podríem dir que sorgeix als anys 90. Abans hi havia hagut pràctiques i actituds mediadores. Alguns Ajuntaments de ciutats importants, com a l'Hospitalet de Llobregat, fa anys que van començar a instaurar serveis de mediació comunitària municipals i cada vegada n'hi ha més. En l'àmbit judicial, el Departament de Justícia posa mediadors a disposició de persones enfrontades i se'ls dona l'opció de parlar-ho prèviament.

I dins les comunitats de veïns privades?

Les Comunitats- o els seus veïns per iniciativa pròpia- poden contractar un professional de la mediació per resoldre conflictes de convivència o relacionats amb la Llei de la Propietat Horitzontal (que regula l'organització i gestió de les comunitats). Tot i així, és molt poc habitual veure aquest tipus de demandes. En el gremi dels Administradors de Finques, API o semblants, també és poc habitual trobar-te amb professionals de la mediació, menys encara que tinguin un servei de mediació en els seus serveis. Tot i això, alguns companys ens comenten que s'estan formant amb petits cursos de resolució de conflictes i mediació per millorar les seves habilitats davant dels conflictes.

Com s'inicia el procediment d'una mediació?

Ens arriba una demanda per una incidència o problema de convivència. Valorem quina estratègia serà la més adequada per solucionar la situació de conflicte. Només si considerem que es pot arribar a fer una mediació, contactem amb ambdues parts. Fem primer mediacions individuals. Els escoltem i expliquem en què consisteix aquest procediment, com també els principis bàsics de qualsevol mediació: neutralitat del mediador, voluntarietat de fer la mediació per part de totes les parts i, confidencialitat per part del mediador en tot el que es digui.

Els veïns es trobaran?

Sí, sempre que considerem que estan preparats per realitzar la trobada conjunta. Els veïns parlen sobre el problema i busquen una solució positiva. El mediador en cap cas interromp o parla, tret que no hi hagi algun tipus de violència verbal/física, hagi de realitzar alguna pregunta per desencallar la conversa o consideri que expressant quelcom pugui ajudar a millorar l'ambient de la trobada. Finalment, es realitzen una sèrie d'acords i les parts signen i es comprometen a complir-los. En el cas que no s'hagi arribat a bon port, es planteja fer futures mediacions. A vegades, hi ha una bona entesa inicial però els problemes continuen, en aquests casos també plantegem retrobar-nos.

A vegades hi ha conflictes perquè la gent ignora normatives.

Sí, és molt comú. Per exemple, perquè no saben que en els Estatuts una comunitat ha acordat prohibir l'ús de barbacoes o perquè no saben que a la normativa municipal s'indica que s'han de regar les plantes a determinades hores per no perjudicar a la gent que transita pel carrer. Com aquests, n'hi ha molts.

Com es pot resoldre això?

La clau és la formació. En alguns serveis municipals en els que hem treballat n'hem realitzat per prevenir conflictes derivats del desconeixement del funcionament d'una comunitat o de les normatives relacionades amb aquestes.

