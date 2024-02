L’entorn de l’opositor Alexei Navalni ha confirmat la seva mort. En un missatge a X, la seva portaveu, Kira Yarmysh, ha assegurat que “Navalni va ser assassinat”. “La seva mort va ser el 16 de febrer a les 14.17 hores, d’acord amb el missatge oficial entregat a la seva mare”, ha indicat la portaveu. Segons ha dit, un treballador de la presó els ha informat que el cos de Navalni és ara a la ciutat de Salekhard, on se li estan fent estudis, però a l’anar a la morgue els han dit que no hi era. “Exigim que el cos d’Alexei Navalni sigui entregat a la seva família immediatament”, ha dit la portaveu de l’opositor mort.

“L’advocat de l’Alexei i la seva mare han arribat a la morgue de Salekhard. Està tancada, tot i que a la colònia els han dit que estaven treballant i que el cos de Navalni era allà”, ha explicat la portaveu, en un missatge posterior a les xarxes socials. Segons ha dit, els responsables de la instal·lació els han dit que “el cos de l’Alexei no és a la morgue”. Un altre dels advocats de l’opositor rus ha explicat que segons les autoritats russes la causa de la mort de Navalni “encara no s’ha establert” i els resultats de l’autòpsia estaran “suposadament disponibles la setmana vinent”. “És obvi que menteixen i que estan fent tot el possible per evitar entregar el seu cas” a la família, ha lamentat la portaveu de l’opositor rus mort. La mort de Navalni està marcant la Conferència de Seguretat de Múnic, on participen líders internacionals com el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. Des de Múnic, Zelenski ha advertit la comunitat internacional dels riscos de seguir considerant el president rus, Vladímir Putin, com un "interlocutor" vàlid i ha tornat a reclamar més recursos per fer front a la invasió russa del seu país. Tant els Estats Units com la Unió Europea fan Putin directament responsable de la mort de Navalni. Mentrestant, a Rússia, mitjans internacionals apunten que hi ha hagut centenars de detinguts que participaven en homenatges improvisats a Navalni.