La rebel·lió del grup Wagner va agafar dissabte desprevinguts la majoria d’analistes i experts en Rússia d’arreu del món, que en les últimes 24 hores han hagut d’improvisar claus i explicacions en vista de la columna de tancs i carros de combat que es dirigien a pas ferm cap a Moscou i que van girar cua quan estava a 200 quilòmetres de la capital russa. No obstant, l’operació militar no sembla haver sorprès els serveis d’intel·ligència dels Estats Units, que haurien estat al corrent dels plans de Ievgueni Prigojin des de fa dies.

És el que es desprèn de diverses informacions publicades per mitjans nord-americans en les últimes hores, que apunten que l’espionatge de Washington coneixia les intencions del líder del grup Wagner de donar un visible cop sobre la taula per protestar per la manera com la cúpula del Ministeri de Defensa rus estava dirigint la guerra d’Ucraïna, i que aquest malestar podia expressar-se en forma de rebel·lió militar.

Segons assenyala The Washington Post, les agències d’espionatge nord-americanes sabien des de mitjans de juny que Prigojin planejava una acció armada contra el sistema de defensa rus, al qual responsabilitza dels escassos èxits militars aconseguits en els últims mesos sobre territori ucraïnès.

Els serveis d’intel·ligència haurien posat aquesta informació en coneixement de la Casa Blanca i d’altres agències del Govern perquè estiguessin advertides. La CNN sosté en una altra informació que, en vista del material militar que les tropes del grup Wagner estava reunint al costat de la frontera russa, l’avís d’una probable maniobra castrense per part dels mercenaris hauria sigut transmès a principis d’aquesta setmana als líders del Congrés.

En línia amb aquesta revelació, The New York Times assegura que alts responsables militars del Pentàgon sabien des de dimecres que el cop d’efecte de Prigojin era imminent, tot i que en desconeixien la data i l’abast. Els esdeveniments es van precipitar divendres, quan les tropes de Wagner van prendre el control d’una ciutat russa com a avantsala de la marxa cap a Moscou que van iniciar dissabte al matí, davant la sorpresa de la majoria d’agències d’intel·ligència internacionals.

Perill nuclear

En aquestes informacions, el servei d’espionatge nord-americà hauria cridat l’atenció sobre els impredictibles escenaris que podrien desencadenar-se, que contemplaven una possible caiguda de Vladímir Putin, i del risc que suposava aquesta inestabilitat de cara al control de l’arsenal nuclear rus.

A diferència d’altres ocasions en què la informació militar crítica es va fer pública –com va passar amb els plans de Putin d’envair Ucraïna, que van ser difosos pels Estats Units diversos mesos abans que es produís l’atac–, en aquesta ocasió l’Administració Biden ha optat per mantenir el secret per evitar, segons destaca ‘The New York Times’, que el Kremlin pogués acusar Washington d’haver orquestrat un cop d’Estat.

Les diferències entre Prigojin i la cúpula militar de Moscou eren evidents des de fa mesos. Molt abans que el líder del grup Wagner amenacés públicament de retirar-se del front de batalla si no li donaven la munició que necessitava, els serveis d’intel·ligència nord-americans coneixien la profunda enemistat que separa el cap dels mercenaris del ministre de Defensa, Serguei Xoigú, i del cap d’Estat major general de les forces armades russes, general Valeri Gueràssimov.

No obstant, aquesta animadversió va pujar de nivell el 10 de juny. Després de la captura de Bakhmut, el Ministeri de Defensa rus va ordenar que tots els voluntaris que s’apuntessin al grup Wagner, una crida que llueixen vistosos cartells a les principals ciutats russes, havien de firmar prèviament un contracte amb el Govern.

Prigojin va interpretar questa maniobra com un intent de reduir la seva capacitat d’influència al front de guerra i, a la llarga, de desmantellar el seu exèrcit paral·lel, que actualment té importants interessos militars i econòmics en diversos països africans.

L’abrupta sortida dissabte a la tarda per posar fi a l’operació militar del grup Wagner, que consistia a traslladar Prigojin a Bielorússia i deslliurar-lo de les greus acusacions penals que Putin va abocar contra ell, deixa sense resoldre la solució d’aquest enfrontament, del qual els serveis d’intel·ligència nord-americans no s’atreveixen a fer un pronòstic.