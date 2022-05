El president turc, Recep Tayyip Erdogan, es nega totalment a la integració de Suècia i Finlàndia a l’OTAN. Erdogan acusa els dos països nòrdics, en particular, Suècia, de servir de refugi als «terroristes» del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK).

Turquia vetarà l’entrada de Suècia i Finlàndia a l’OTAN si aquests països mantenen el que Ankara considera que és una política d’acollida de militants kurds, va advertir Erdogan. «Aquests dos països no tenen una postura clara contra les organitzacions terroristes. Fins i tot quan diuen que estan en contra seu, no entreguen els terroristes que haurien d’entregar. No ens poden enganyar dues vegades», va dir el president turc durant una roda de premsa a Ankara.

Format el 1978, el PKK és una organització política armada considerada terrorista per Turquia i gran part de la comunitat internacional, inclosos el Estats Units i la Unió Europea.

«Suècia és un centre d’incubació d’organitzacions terroristes. Acullen terroristes. Al seu Parlament hi ha diputats que defensen els terroristes. Als qui acullen terroristes no els direm ‘sí’ quan es volen unir a l’OTAN», va dir el mandatari turc.