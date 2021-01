Indignació a França per la brutal pallissa a un adolescent

Les imatges són brutals. Una desena de persones n'agredeixen amb molta violència una altra que queda estirada al terra després de més d'un minut de puntades de peu, cops de puny i barbaritats. Al terra, Yuriy, un adolescent de 15 anys que es manté en estat greu en coma a un hospital francès.



Les xarxes, amb el recolzament de personalitats com el futbolista Antoine Griezmann i l'actor Omar Sy, han reaccionat commogudes a la brutal agressió aquest dissabte. Els fets van passar el 15 de gener a París i Yuriy encara està hospitalitzat en estat greu.





???? Consternación en Francia. Un grupo de jóvenes dio una brutal paliza a #Yuriy, un chico de 14 años, cuando salía de la escuela en el distrito 15 de París, el 15 de enero. Está en coma inducido y buscan a los agresores. pic.twitter.com/xAUmHXxba6 — Así es Noticias (@AsiEsNoticiasVe) January 23, 2021

Vendredi 15/01, dans d'après-midi, un groupe d'environs 10 personnes s'est acharné sur un adolescent de 14 ans, Yuriy, mon neveu. Dans le Paris 15 @mairie15

Yuriy est à l'hôpital, entre la vie et la mort.

Je fais #appelautémoin pour trouver les coupables #justicepouryuriy???? pic.twitter.com/M8Fjul9ShD — Lesia Demchyk (@DemchykLesia) January 18, 2021

La família del jove va confirmar recentment l'agressió de l'adolescent i va compartir les dures imatges de la pallissa que ràpidament s'han viralitzat. En elles es veu com una desena de joves en roba esportiva i jaquetes amb caputxa trepitgen i colpegen Yuriy al terra a una plaça il·luminada per fanals, abans d'abandonar-lo ferit.Les mostres d'afecte i ànim s'han anat succeint a la xarxa. «Imatges insuportables. Sigues fort Yuriy i millora't», va tuitejar Antoine Griezmann dissabte. «Bona recuperació Yuriy, penso en tu i en els teus», va escriure Omar Sy a la xarxa social. «Imatges tan violentes com insuportables. ¡Maleït grup de covards! Tot el meu recolzament per al Yuriy i la seva família», va tuitejar per part seva el nedador Amaury Leveaux.«Un atemptat d'increïble salvatgisme», un «acte vil», per part seva va denunciar, encara a Twitter, el ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, mentre s'investiga per «intent d'homicidi en una reunió» s'ha obert.