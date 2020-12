El president de França, Emmanuel Macron, dóna positiu en coronavirus

El president de França, Emmanuel Macron, ha donat positiu en coronavirus. La presidència francesa ho ha anunciat aquest dijous i ha dit que el president va ser examinat "després de l'aparició dels primers símptomes". A partir d'aquest dijous i d'acord amb les regulacions franceses, Emmanuel Macron "es confinarà durant set dies i seguirà treballant i realitzant les seves tasques de manera remota".

També s'ha de confinar el primer ministre francès, Jean Castex, que ha tingut contacte amb Emmanuel Macron durant els últims dies, i per tant, "es posa en aïllament". A causa del confinament, Castex no ha pogut assistir al Senat aquest dijous i la presentació de l'estratègia de vacunació del govern ha anat a càrrec del ministre de Salut, Olivier Véran.

Diversos polítics es confinen fins al 24 de desembre per "contacte" amb Emmanuel Macron. Entre ells, el president de l'Assemblea Nacional francesa, Richard Ferrand; i el secretari general de l'Elisi, Alexis Kopler.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també s'ha confinat després d'un dinar amb el president francès aquest dilluns a la seu de l'OCDE a París. Al dinar també hi va assistir el president del Consell Europeu, Charles Michel, que es confina per "precaució", tot i no considerar-se "contacte proper" i haver testat negatiu aquest dimarts, segons informa el portaveu del Consell, Barend Leyts en una piulada. Per la seva banda, el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, també va ser al dinar.